Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер Володимир Петкович визначився з фінальним списком гравців, які представлятимуть африканську країну на майбутньому Мундіалі.

Збірна Алжиру з футболу офіційно оприлюднила фінальну заявку на Чемпіонат світу 2026 року. До списку увійшли найкращі представники країни, серед яких виділяється кілька гучних імен.

Особливою увагою преси та вболівальників користується присутність у списку голкіпера іспанської Гранади Луки Зідана — сина легендарного французького футболіста та тренера Зінедіна Зідана.

Крім того, лінію оборони африканської збірної посилить зірковий захисник англійського Манчестер Сіті Раян Айт-Нурі. Зберіг своє місце в команді й багаторічний лідер атаки Ріяд Марез.

За підсумками жеребкування підопічні Володимира Петковича потрапили до Групи J. Боротьбу за вихід у плейоф Мундіалю алжирці вестимуть проти збірних Аргентини, Австрії та Йорданії.

Воротарі Лука Зідан (Гранада), Усама Бенбот (УСМ Алжир), Мелвін Мастіль (Стад Ньонне)

Захисники Айсса Манді (Лілль), Рамі Бенсебаїні (Боруссія Дортмунд), Мохамед Амін Тугай ,(Есперанс де Туніс), Раян Аїт-Нурі (Манчестер Сіті), Жауен Хаджам (Янг Бойз), Рафік Бельгалі (Верона), Зінеддін Белаїд (ЖС Кабілі), Ашреф Абада (УСМ Алжир), Самір Шергі (Париж)

Півзахисники Набіль Бенталеб (Лілль), Раміз Зеррукі (Твенте), Хішам Будауї (Ніцца), Фарес Шаїбі (Айнтрахт Франкфурт), Хуссем Ауар (Аль-Іттіхад), Ібрагім Маза (Баєр Леверкузен), Ясін Тітрауї (Шарлеруа)

Нападники Ріяд Марез (Аль-Ахлі) (капітан), Мохамед Амура (Вольфсбург), Амін Гуїрі (Марсель), Аніс Хадж Мусса (Феєнорд), Аділь Бульбіна (Аль-Духаїль), Надір Бенбуалі (Дьйор), Фарес Геджеміс (Фрозіноне)