Збірна Уругваю офіційно представила заявку на чемпіонат світу-2026, який стартує вже цього місяця. Головний тренер Марсело Б’єлса включив до остаточного списку 26 футболістів.

До складу потрапили всі головні зірки команди, зокрема півзахисник мадридського Реала Федеріко Вальверде, захисник Барселони Рональд Араухо та форвард саудівського Аль-Хіляля Дарвін Нуньєс.

Досвідчений голкіпер Фернандо Муслера також увійшов до заявки та може провести черговий великий міжнародний турнір у складі національної команди.

Склад збірної Уругваю на ЧС-2026:

Воротарі: Фернандо Муслера (Естудіантес), Серхіо Рочет (Інтернасьйонал), Сантьяго Меле (Монтеррей)



Захисники: Хосе Марія Хіменес (Атлетіко Мадрид) (капітан), Матіас Вінья (Рівер Плейт), Матіас Олівера (Наполі), Гільєрмо Варела (Фламенго), Рональд Араухо (Барселона), Себастьян Касерес (Америка), Хоакін Пікерес (Палмейрас), Сантьяго Буено (Вулвергемптон)



Півзахисники: Родріго Бентанкур (Тоттенгем Готспур), Федеріко Вальверде (Реал Мадрид), Джорджіан де Арраскаета (Фламенго) ,Факундо Пельїстрі (Панатінаїкос), Мануель Угарте (Манчестер Юнайтед), Ніколас де ла Крус (Фламенго), Браян Родрігес (Америка), Максиміліано Араухо (Спортінг), Агустін Каноббіо (Флуміненсе), Еміліано Мартінес (Палмейрас), Родріго Саласар (Брага), Хуан Мануель Санабрія (Реал Солт-Лейк).



Нападники: Дарвін Нуньєс (Аль-Хіляль), Федеріко Віньяс (Ов'єдо), Родріго Агірре (УАНЛ Тігрес).

На груповому етапі чемпіонату світу-2026 збірна Уругваю виступатиме у квартеті H. Свій шлях на турнірі команда Марсело Б’єлси розпочне 16 червня матчем проти Саудівської Аравії. Наступними суперниками уругвайців стануть Кабо-Верде (22 червня) та Іспанія (27 червня).