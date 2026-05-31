Україна

Обидва гравці отримали свій ігровий час у товариському матчі проти Польщі.

Захисник румунської Універсітаті Крайова Олександр Романчук та півзахисник американського Монреаля Геннадій Синчук вперше зіграли за національну збірну України.

Романчук вийшов у стартовому складі на товариський матч проти Польщі, після чого в перерві його замінив Бондар. Синчук залишився на заміні, але згодом замінив Циганкова на 75-й хвилині.

У сезоні-2025/26 Романчук провів 48 матчів за клуб, забив 6 голів і віддав 2 асисти. Разом із Універсітатєю він виграв чемпіонат і Кубок Румунії та потрапив до символічної збірної сезону.

Синчук перебрався із харківського Металіста до Монреаля взимку 2025-го. Відтоді провів за океаном 27 поєдинків, забив 2 голи та віддав 1 асист. Його контракт із Монреалем розрахований до кінця 2028-го, а також є опція пролонгації співпраці ще на рік.