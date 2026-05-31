Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник Манчестер Юнайтед отримав несподіваний шанс представити Шотландію на першому для країни Мундіалі з 1998 року.

Збірна Шотландії здійснила вимушену, але багатообіцяючу ротацію напередодні Чемпіонату світу. Ключовий півзахисник команди Біллі Гілмор пропустить турнір, а його місце у фінальній заявці займе 19-річний Тайлер Флетчер.

Фатальний для Гілмора інцидент стався у першому таймі суботнього товариського матчу проти збірної Кюрасао на стадіоні Гемпден (гра завершилася перемогою шотландців 4:1). Півзахисник італійського Наполі пошкодив коліно, і того ж вечора медики винесли невтішний вердикт щодо його участі у ЧС. Саме Флетчер замінив травмованого Гілмора на полі, вийшовши після перерви та офіційно дебютувавши за дорослу збірну.

Після підтвердження травми Біллі, головний тренер Стів Кларк розглядав як альтернативу Коннора Беррона (Рейнджерс), Енді Ірвінга (Спарта Прага) та Леннона Міллера (Удінезе), але вирішив довірити місце у заявці саме 19-річному Тайлеру.

Син екс-капітана збірної Даррена Флетчера був викликаний до тренувального табору лише минулого тижня разом із гравцями Гартс Джеймсом Вілсоном і Ліамом Макфарлейном та захисником Данді Люком Гремом. Тепер же він їде на Чемпіонат світу, маючи в активі більше зіграних хвилин за національну збірну Шотландії, ніж за першу команду Манчестер Юнайтед (цього сезону він лише двічі виходив на лаву запасних манкуніанців).

Заміна Гілмора на Флетчера безпосередньо у грі з Кюрасао вразила тренерський штаб. Стів Кларк не приховував свого задоволення грою юнака:

"Усі були вражені – гравці були вражені, тренерський штаб був вражений, у мене не було жодних сумнівів. Я насправді думав випустити його на поле одразу, коли Біллі виходив з гри, але просто подумав трохи подивитися, як розвиватиметься гра, перш ніж представити його в перерві", — заявив керманич.

Півзахисник Норвіч Сіті Кенні Маклін, який свого часу починав міжнародну кар'єру пліч-о-пліч з батьком Тайлера, також високо оцінив свого нового партнера:

"Після першого тренування я сказав хлопцям, що бачу в ньому щось особливе, тому радий, що він досяг успіху. Під час моєї першої сесії зі Шотландією Даррен вирізнявся напрочуд. На щастя для нас, його син дуже схожий. У нього великий потенціал, головне — використовувати його правильно", — наголосив гравець.

Незважаючи на успішну інтеграцію Флетчера, втрата Гілмора залишається важким ударом для команди. Стів Кларк зазначив:

"Мені дуже шкода Біллі, бо він був невід'ємною частиною нашої кваліфікаційної кампанії на чемпіонат світу. Момент цієї травми такий жорстокий, і ми всі йому співчуваємо. Жодні слова не втішать його, але я впевнений, що на Біллі чекає багато великих турнірів у майбутньому", — зауважив фахівець.

Товариш Гілмора по збірній та клубу Скотт Мактоміней підтримав колегу в Instagram: "Абсолютно спустошений за тебе, брате. Футбол – це жорстока гра, і ти цього не заслуговуєш, тримай голову високо. Гравці, тренерський штаб і країна люблять тебе", — написав Скотт.