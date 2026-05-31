Після перемоги ПСЖ у Лізі чемпіонів марокканець здобув 19-й трофей у кар'єрі та випередив Яя Туре й Самюеля Ето’О.

Захисник ПСЖ Ашраф Хакімі встановив новий рекорд африканського футболу, ставши найтитулованішим гравцем континенту в історії.

Чергове досягнення марокканця стало можливим після перемоги ПСЖ у Лізі чемпіонів сезону-2025/26. Для 26-річного футболіста цей трофей став уже третім у найпрестижнішому клубному турнірі Європи.

Загалом на професійному рівні Хакімі завоював 19 титулів, що дозволило йому випередити легендарних африканських футболістів Яя Туре та Самюеля Ето’О, які за свою кар'єру здобули по 18 трофеїв.

🌍🏆 Achraf Hakimi poses with his 3rd Champions League, becoming the most decorated African player in history.



🏆🏆🏆 Champions League

🏆🏆🏆 French Super Cup

🏆🏆 Coupe de France

🏆 AFCON

🏆🏆🏆🏆🏆 Ligue 1

🏆 Serie A

🏆 UEFA Super Cup

🏆 FIFA Club World Cup

🏆 German Super Cup… pic.twitter.com/joXyouEJ48 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2026

До колекції нагород захисника входять три перемоги в Лізі чемпіонів, п'ять титулів чемпіона Франції, два Кубки Франції, три Суперкубки Франції, Кубок африканських націй, чемпіонство в Серії А, Суперкубок УЄФА, Клубний чемпіонат світу та Суперкубок Німеччини.

Сезон-2025/26 став надзвичайно успішним для ПСЖ. Парижани вдруге поспіль виграли Лігу чемпіонів, а також оформили перемогу в Лізі 1 та завоювали Суперкубок Франції.

Для Хакімі новий рекорд став черговим підтвердженням статусу одного з найуспішніших і найтитулованіших футболістів свого покоління, який продовжує поповнювати свою колекцію трофеїв як на клубному, так і на міжнародному рівні.