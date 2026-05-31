Франція

Парижани працюють над трансфером воротаря збірної Португалії, контракт якого з Порту діє до 2030 року.

Голкіпер Порту та збірної Португалії Діогу Кошта може продовжити кар'єру у французькому ПСЖ. Парижани вже розпочали роботу над можливим трансфером 26-річного воротаря.

Як повідомляє видання Record, чемпіони Франції зробили перші кроки для підписання португальця. Водночас Порту не має наміру вести переговори на зниження ціни та готовий відпустити свого лідера лише за суму відступних, яка становить 60 мільйонів євро.

Чинний контракт Кошти з португальським клубом розрахований до літа 2030 року, що суттєво посилює переговорні позиції "драконів".

Діогу є вихованцем Порту та виступає за основну команду з 2019 року. За цей час він став одним із найкращих воротарів Європи та основним голкіпером збірної Португалії, за яку вже провів 42 матчі. Також Кошта увійшов до заявки національної команди на чемпіонат світу-2026.

Можливий трансфер португальця може вплинути на розподіл ролей у воротарській лінії ПСЖ. Наразі основним голкіпером парижан є росіянин Матвєй Сафонов, який протягом сезону зумів виграти конкуренцію в Люка Шевальє. Французький воротар приєднався до ПСЖ лише минулого літа за 40 мільйонів євро, однак не зміг остаточно закріпитися в основі.

Керівництво клубу продовжує працювати над посиленням складу після чергового успішного сезону, за підсумками якого ПСЖ вдруге поспіль став переможцем Ліги чемпіонів. Якщо перехід Кошти відбудеться, це може стати одним із найдорожчих трансферів воротаря на європейському ринку цього літа.