Англія

Гейден Гекні може змінити клуб цього літа.

Півзахисник Мідлсбро Гейден Гекні може змінити клуб у літнє трансферне вікно, вирушивши до англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного англійця зацікавлений Евертон, який серйозно розглядає потенційний трансфер гравця, якого визнали найкращим у сезоні Чемпіоншипу-2025/26.

Також наголошується, що окрім "ірисок" є й інші зацікавлені команди, серед яких Тоттенгем, Лідс, Крістал Пелес та Брайтон.

Минулого сезону Гекні провів 41 матч, у яких забив шість голів та віддав сім гольових передач.

Додамо, що Евертон фінішував на 13 місці в АПЛ, а Мідлсбро у боротьбі за путівку до Прем'єр-ліги програв Галл Сіті у фіналі плейоф.