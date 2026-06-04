Гейден Гекні може змінити клуб цього літа.
Гейден Гекні, Getty Images
04 червня 2026, 12:45
Півзахисник Мідлсбро Гейден Гекні може змінити клуб у літнє трансферне вікно, вирушивши до англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє The Telegraph.
За інформацією джерела, у послугах 23-річного англійця зацікавлений Евертон, який серйозно розглядає потенційний трансфер гравця, якого визнали найкращим у сезоні Чемпіоншипу-2025/26.
Також наголошується, що окрім "ірисок" є й інші зацікавлені команди, серед яких Тоттенгем, Лідс, Крістал Пелес та Брайтон.
Минулого сезону Гекні провів 41 матч, у яких забив шість голів та віддав сім гольових передач.
Додамо, що Евертон фінішував на 13 місці в АПЛ, а Мідлсбро у боротьбі за путівку до Прем'єр-ліги програв Галл Сіті у фіналі плейоф.