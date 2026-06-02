Півзахисник англійського Манчестер Сіті та національної збірної Іспанії Родрі заявив, що не ухвалюватиме жодних рішень щодо свого клубного майбутнього до завершення прийдешнього Чемпіонату світу. Така позиція пролунала на тлі активних чуток про його можливий перехід до мадридського Реала.

Поточна трудова угода 29-річного футболіста з містянами діє ще один рік. Раніше Родрі не приховував, що на певному етапі своєї кар'єри хотів би повернутися грати на батьківщину.

Наразі ж його персона стала ключовим елементом у боротьбі за крісло президента мадридського Реала: кандидат Енріке Рікельме, який уже цими вихідними кине виклик чинному очільнику клубу Флорентіно Пересу, визначив іспанського півзахисника своєю головною трансферною ціллю у разі перемоги на виборах.

Сам гравець під час пресконференції наголосив, що зараз його думки пов'язані виключно з національною командою.

"Попереду Чемпіонат світу, мій обов'язок — залишатися зосередженим. Усе, що стосується мого майбутнього, зачекає до кінця турніру", — заявив іспанець.

Родрі також зазначив, що не надає надмірного значення спекуляціям у пресі, вважаючи їх невіддільною частиною професійного футболу: Коли гравець наближається до фінального етапу свого контракту, згадування імен у новинах — це нормально.

"Я дуже спокійний, я точно знаю свою позицію. Скажу вам так: можливо, якби не було Чемпіонату світу, зараз усе було б інакше", — додав він.

Родрі приєднався до Манчестер Сіті з мадридського Атлетіко влітку 2019 року. За цей час іспанець став фундаментальним гравцем команди, відігравши ключову роль у здобутті чотирьох титулів Англійської Прем'єр-ліги та перемозі в Лізі чемпіонів.

У 2024 році він був удостоєний найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі — Золотого м'яча. Цей тріумф відбувся попри серйозні проблеми зі здоров'ям: у вересні 2024 року півзахисник зазнав важкої травми у вигляді розриву хрестоподібних зв'язок коліна.

У поточному сезоні іспанський півзахисник провів за Манчестер Сіті 32 поєдинків в усіх турнірах матчів, у яких відзначився 2 голами. За оцінкою авторитетного порталу Transfermarkt, актуальна ринкова вартість гравця становить 65 мільйонів євро.