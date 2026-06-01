Півзахисник збірної Іспанії не погоджується на поточні фінансові умови та очікує покращеної пропозиції від клубу.
Родрі, Getty Images
01 червня 2026, 22:25
Центральний півзахисник Манчестер Сіті Родрі продовжує переговори щодо нового контракту зі своїм клубом, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, англійський клуб уже зробив футболісту пропозицію щодо продовження угоди з підвищеною зарплатою.
Водночас сам гравець наразі не готовий прийняти запропоновані умови. Родрі очікує на суттєвіше покращення фінансової частини контракту, перш ніж ухвалити рішення щодо свого майбутнього в Манчестер Сіті.
Ситуацію уважно відстежує Реал Мадрид, однак наразі іспанський клуб не готовий платити завищену суму за трансфер півзахисника. У Мадриді розглядають варіанти або з більш вигідною оцінкою гравця, або потенційний вільний перехід у майбутньому.
На даний момент переговори між сторонами тривають, і остаточне рішення щодо нового контракту Родрі залишається відкритим. Нагадаємо, шо поточна угода 29-річного іспанця з "містянами" спливає влітку 2027 року.