Англія

Півзахисник збірної Іспанії не погоджується на поточні фінансові умови та очікує покращеної пропозиції від клубу.

Центральний півзахисник Манчестер Сіті Родрі продовжує переговори щодо нового контракту зі своїм клубом, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, англійський клуб уже зробив футболісту пропозицію щодо продовження угоди з підвищеною зарплатою.

Водночас сам гравець наразі не готовий прийняти запропоновані умови. Родрі очікує на суттєвіше покращення фінансової частини контракту, перш ніж ухвалити рішення щодо свого майбутнього в Манчестер Сіті.

Ситуацію уважно відстежує Реал Мадрид, однак наразі іспанський клуб не готовий платити завищену суму за трансфер півзахисника. У Мадриді розглядають варіанти або з більш вигідною оцінкою гравця, або потенційний вільний перехід у майбутньому.

На даний момент переговори між сторонами тривають, і остаточне рішення щодо нового контракту Родрі залишається відкритим. Нагадаємо, шо поточна угода 29-річного іспанця з "містянами" спливає влітку 2027 року.