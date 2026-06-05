Мерсисайдці випереджають ПСЖ у боротьбі за 19-річного таланта збірної Кот-д'Івуару, проте німецький клуб наразі категорично заперечує можливість трансферу.
Ян Діомандe Getty Images
05 червня 2026, 18:12
Англійський Ліверпуль перейшов до конкретних дій на трансферному ринку, засвідчивши свій інтерес до вінгера РБ Лейпциг Яна Діоманде. За інформацією авторитетного видання The Athletic, керівництво мерсисайдців вже зв'язалося з німецьким клубом для обговорення можливої угоди щодо переходу футболіста.
Чутки про зацікавленість Ліверпуля у послугах 19-річного атакувального гравця курсували в пресі вже кілька місяців. Керівництво англійського гранда розглядає юного таланта як потенційну довгострокову заміну багаторічному лідеру команди Мохамеду Салаху.
Минулий сезон став для гравця збірної Кот-д'Івуару надзвичайно успішним. Він продемонстрував вражаючу результативність, записавши до свого активу 13 забитих м'ячів та 10 результативних передач у 36 матчах за биків.
Такі індивідуальні показники одразу привернули увагу провідних клубів Європи. У боротьбу за вінгера також включився французький ПСЖ, який активно шукає підсилення атакувальної ланки.
Проте, як зазначають джерела, саме Ліверпуль наразі має набагато кращі та більш просунуті позиції в цьому переговорному процесі. Головною перепоною для здійснення трансферу залишається принципова позиція РБ Лейпциг, які не хочуть розлучатися із лідером клубу.
Контракт з биками розрахований до літа 2030 року. Трансфермаркт оцінює футболіста в 90 млн євро. Нагадаємо, Ян приєднався до Лейпцига минулого літа з Леганеса за 20 млн євро.