Англія

Мерсисайдці випереджають ПСЖ у боротьбі за 19-річного таланта збірної Кот-д'Івуару, проте німецький клуб наразі категорично заперечує можливість трансферу.

Англійський Ліверпуль перейшов до конкретних дій на трансферному ринку, засвідчивши свій інтерес до вінгера РБ Лейпциг Яна Діоманде. За інформацією авторитетного видання The Athletic, керівництво мерсисайдців вже зв'язалося з німецьким клубом для обговорення можливої угоди щодо переходу футболіста.

Чутки про зацікавленість Ліверпуля у послугах 19-річного атакувального гравця курсували в пресі вже кілька місяців. Керівництво англійського гранда розглядає юного таланта як потенційну довгострокову заміну багаторічному лідеру команди Мохамеду Салаху.

Минулий сезон став для гравця збірної Кот-д'Івуару надзвичайно успішним. Він продемонстрував вражаючу результативність, записавши до свого активу 13 забитих м'ячів та 10 результативних передач у 36 матчах за биків.

Такі індивідуальні показники одразу привернули увагу провідних клубів Європи. У боротьбу за вінгера також включився французький ПСЖ, який активно шукає підсилення атакувальної ланки.

Проте, як зазначають джерела, саме Ліверпуль наразі має набагато кращі та більш просунуті позиції в цьому переговорному процесі. Головною перепоною для здійснення трансферу залишається принципова позиція РБ Лейпциг, які не хочуть розлучатися із лідером клубу.

Контракт з биками розрахований до літа 2030 року. Трансфермаркт оцінює футболіста в 90 млн євро. Нагадаємо, Ян приєднався до Лейпцига минулого літа з Леганеса за 20 млн євро.