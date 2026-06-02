Парижани посилили переговори щодо одного з найяскравіших молодих талантів Бундесліги, яким також цікавиться Ліверпуль.

ПСЖ зробив серйозний крок у боротьбі за вінгера РБ Лейпциг Яна Діоманде. Як повідомляє Foot Mercato, 19-річний футболіст уже погодився на можливий переїзд до Парижа, а французький клуб активізував роботу над трансфером.

Діоманде провів вражаючий сезон у складі німецької команди після переходу з Леганеса минулого літа. Молодий івуарієць зіграв 36 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 13 голів і 9 результативних передач. Його виступи принесли йому звання найкращого молодого гравця Бундесліги.

У ПСЖ бачать у футболісті пріоритетне підсилення правого флангу атаки, де клуб прагне збільшити конкуренцію та додати швидкості. Попри інтерес з боку Ліверпуля, який розглядає Діоманде як одного з потенційних наступників Мохамеда Салаха, а також увагу Баварії, сам гравець віддає перевагу варіанту з чемпіоном Франції.

Контракт Діоманде з РБ Лейпциг чинний до літа 2030 року, тому німецький клуб має сильні позиції під час можливих переговорів щодо суми трансферу.