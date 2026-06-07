Англія

17-річний Ріо Нгумоа яскраво проявив себе у першому матчі за національну команду та отримав нагороду найкращого гравця зустрічі.

Вінгер Ліверпуля Ріо Нгумоа вписав своє ім'я в історію збірної Англії, ставши одним із наймолодших футболістів, які дебютували за національну команду.

17-річний футболіст уперше вийшов на поле у футболці Трьох левів у товариському матчі проти Нової Зеландії, який завершився перемогою англійців з рахунком 1:0. Молодий вінгер провів на полі весь другий тайм і став одним із головних героїв зустрічі.

За 45 хвилин гри Нгумоа продемонстрував упевнену та яскраву гру, виконавши найбільшу кількість успішних обведень серед усіх учасників матчу — три, а також вигравши шість єдиноборств. Саме за цей виступ він був визнаний найкращим футболістом поєдинку.

На момент дебюту гравцеві було 17 років і 281 день. Цей показник дозволив йому посісти п'яте місце у списку наймолодших дебютантів в історії збірної Англії.

Лідером рейтингу залишається колишній вінгер Арсенала Тео Волкотт, який уперше зіграв за національну команду у віці 17 років і 75 днів. Також попереду Нгумоа знаходяться Вейн Руні, Джуд Беллінгем та Джеймс Прінсеп.

Попри вдалий дебют, молодий талант не потрапив до остаточної заявки збірної Англії на чемпіонат світу 2026 року. Водночас головний тренер команди Томас Тухель запросив футболіста до тренувального табору, щоб той отримав досвід роботи з національною командою під час підготовки до великого міжнародного турніру.