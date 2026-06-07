Італія

Півзахисник Торіно може стати одним із перших літніх підсилень римського клубу.

Рома продовжує працювати над посиленням складу перед новим сезоном і звернула увагу на півзахисника Торіно та збірної Хорватії Ніколу Влашича.

За інформацією Corriere dello Sport, 28-річний хавбек входить до списку бажаних трансферів головного тренера римлян Джан П'єро Гасперіні. Італійський фахівець давно стежить за футболістом і ще під час роботи в Аталанті розглядав можливість його підписання.

Наразі офіційних переговорів між клубами не було, однак очікується, що предметні контакти можуть розпочатися після призначення Тоні Д'Аміко на посаду спортивного директора Роми.

Контракт Влашича з Торіно чинний до літа 2027 року та містить опцію продовження ще на один сезон. Орієнтовна трансферна вартість хорватського футболіста оцінюється в 10 мільйонів євро, що робить потенційну угоду цілком реальною для столичного клубу.

У сезоні-2025/26 Влашич продемонстрував високу результативність, провівши 41 матч у всіх турнірах. На рахунку півзахисника дев'ять забитих м'ячів і п'ять результативних передач.