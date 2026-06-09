Англія

27-річний нідерландець ризикує втратити місце в основі через стрімкий прогрес юного таланта Ріо Нгумохи.

Майбутнє вінгера Ліверпуля Коді Гакпо на Енфілді стає все більш невизначеним. За інформацією видання TEAMtalk, 27-річний футболіст опинився на радарі одразу трьох відомих європейських клубів: англійських Тоттенгем Готспур та Астон Вілли, а також іспанського Атлетіко Мадрид.

Головним каталізатором можливого відходу Гакпо є зростаюча конкуренція в атакувальній лінії мерсисайдців. Повідомляється, що нідерландець буде готовий змінити клубну прописку, якщо втратить своє місце у стартовому складі на користь висхідної зірки Ріо Нгумохи.

Молодий гравець стрімко набирає обертів і нещодавно привернув до себе загальну увагу на міжнародному рівні. Минулої суботи Нгумоха дебютував за національну збірну Англії у товариському матчі проти Нової Зеландії, де англійці здобули мінімальну перемогу 1:0. Юнак залишив дуже приємне враження своєю грою, що лише посилює тиск на нинішніх гравців основи Ліверпуля.

Водночас керівництво Ліверпуля розглядає альтернативні шляхи вирішення кадрових питань. За даними джерела, червоні відкриті до того, щоб включити Коді Гакпо у масштабну угоду з обміну гравцями. Головною трансферною ціллю мерсисайдців у цій потенційній схемі є вінгер німецького РБ Лейпциг Ян Діоманде.

Англійський клуб продовжує активно шукати гравця, який у майбутньому зможе стати повноцінним наступником Мохамеда Салаха, і саме Діоманде розглядається як ідеальний кандидат на цю роль.

У сезоні 2025/26 нідерландець зіграв 51 один матч у всіх турнірах за червоних, забив 9 мʼячів та віддав 6 результативних передач. Контракт з клубом розрахований до літа 2028 року, трансфермаркт оцінює гравця в 60 млн євро