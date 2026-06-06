Німеччина

Гравець залишиться в клубі цього літа.

Юний англійський нападник Ліверпуля Ріо Нгумоа в цьому сезоні запам’ятався повноцінним переходом до складу "дорослої" команди та кількома яскравими виступами на тлі загалом тьмяної кампанії для його клубу на чолі з Арне Слотом.

17-річний гравець зарекомендував себе з найкращого боку, тож став помітною особою на трансферному ринку й привернув до себе відповідну увагу інших великих клубів Європи.

Зокрема, мюнхенської Баварії — як повідомляють німецькі ЗМІ, "Рекордмайстер" наприкінці травня провели зустріч із представниками англійця й повністю узгодили ймовірний перехід.

Головний тренер Баварії Венсан Компані також погодив цей трансфер, хоча на той момент клуб паралельно працював і над імовірним придбанням Ентоні Гордона з Ньюкаслом.

Однак нападник "сорок" зрештою опинився у Барселоні, а в четвер, 4 червня, Ліверпуль повідомив Баварії, що Нгумоа не розглядається клубом, як імовірний продаж у це літнє трансферне вікно.

Тож мюнхенці наразі зосереджені лише на переході когось із пари вінгерів франкфуртського Айнтрахта Натаніеля Брауна чи нідерландського ПСВ Ісмаеля Сайбарі.