Німеччина

Мюнхенський клуб бачить 17-річного вінгера головною ціллю для посилення лівого флангу атаки.

Баварія Мюнхен вивчає можливість несподіваного трансферу вінгера Ліверпуля Ріо Нгумоа.

Як повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн, німецький гранд розглядає 17-річного англійця як пріоритетний варіант для підсилення лівого флангу атаки.

За інформацією джерела, інтерес до гравця підтримується головним тренером мюнхенців Венсаном Компані та керівництвом клубу. Сам футболіст обізнаний щодо уваги з боку Баварії, однак офіційних контактів між клубами наразі не було.

У Ліверпулі, своєю чергою, чітко дають зрозуміти, що не планують розставатися з молодим талантом. Контракт Нгумоа діє до червня 2028 року, а в клубі розраховують на його подальший розвиток як важливого гравця майбутнього.

У сезоні-2025/26 юний вінгер провів 29 матчів у всіх турнірах, забив два голи та віддав одну результативну передачу. Його прогрес став однією з причин, чому Ліверпуль не підписував прямої заміни на позицію лівого вінгера після відходу низки гравців атаки.

Наразі Нгумоа тренується з першою командою Ліверпуля на зборах у США, а в клубі наголошують, що ставка робиться саме на його подальше зростання, а не на продаж.