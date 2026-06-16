Англія

Захисник Манчестер Юнайтед переконаний, що ще може допомогти національній команді.

Гаррі Магвайр заявив, що не планує ставити крапку у виступах за збірну Англії після того, як не потрапив до заявки команди на чемпіонат світу 2026 року.

Головний тренер англійців Томас Тухель повідомив 33-річному центрбеку про рішення під час розмови через FaceTime. За словами футболіста, ця новина стала для нього великим розчаруванням.

Магуайр зазначив, що вважав свої виступи достатніми, щоб отримати місце у складі команди на Мундіаль.

"Я одразу сказав, що дуже розчарований. Я думав, що зробив достатньо для того, щоб бути у збірній, і міг би допомогти на полі та за його межами. Він сказав, що не шукає виправдання, але вибрав чотирьох гравців, які допомагали йому всю осінь", – розповів захисник.

Футболіст додав, що після повернення до збірної у березні він добре провів матчі, а сезон у Манчестер Юнайтед завершив у впевненому стані.

"Я серйозно думав, що потраплю до складу після того, як він вперше викликав мене в березні. Я добре провів обидва матчі, а потім повернувся до Манчестер Юнайтед і дуже впевнено завершив сезон", – сказав Магуайр.

Попри невиклик на головний турнір, захисник не розглядає варіант із завершенням міжнародної кар’єри.

"Я не думаю, що піду зі збірної Англії. Я відчуваю, що все ще можу щось запропонувати. Настане час, коли я не заслуговуватиму на виклик, але я, ймовірно, все одно не завершуватиму кар’єру в збірній. Якби я зіграв ще один матч, це коштувало б того", – підсумував Магуайр.

За збірну Англії центрбек провів понад 60 матчів.