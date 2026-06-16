Англія

Лондонський клуб стежить за ситуацією навколо захисника Реала Альваро Каррераса, який може повернутися до Англії.

Челсі шукає варіанти для посилення позиції лівого захисника після переходу Марку Кукурельї до Реала.

Як повідомляє AS, лондонці включили Альваро Каррераса до списку потенційних кандидатів і вивчають можливість його трансферу. Клуб також намагається з’ясувати, чи готовий 23-річний іспанець залишити мадридську команду лише через рік після переходу з Бенфіки.

Реал не вважає Каррераса недоторканним футболістом, тому його майбутнє у складі королівського клубу залишається невизначеним. При цьому сам захисник поки не має чіткого розуміння щодо своїх перспектив у Мадриді.

Раніше Жозе Моурінью хотів би бачити Каррераса у конкуренції з Кукурельєю на фланзі оборони, однак тепер ситуація змінилася після переходу англійця до Реала. Ще одним варіантом для цієї позиції залишається Фран Гарсія.

Каррерас вже має досвід виступів в Англії, адже раніше перебував у системі Манчестер Юнайтед.