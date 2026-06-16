Лондонський клуб стежить за ситуацією навколо захисника Реала Альваро Каррераса, який може повернутися до Англії.
Альваро Каррерас, Getty Images
16 червня 2026, 23:35
Челсі шукає варіанти для посилення позиції лівого захисника після переходу Марку Кукурельї до Реала.
Як повідомляє AS, лондонці включили Альваро Каррераса до списку потенційних кандидатів і вивчають можливість його трансферу. Клуб також намагається з’ясувати, чи готовий 23-річний іспанець залишити мадридську команду лише через рік після переходу з Бенфіки.
Реал не вважає Каррераса недоторканним футболістом, тому його майбутнє у складі королівського клубу залишається невизначеним. При цьому сам захисник поки не має чіткого розуміння щодо своїх перспектив у Мадриді.
Раніше Жозе Моурінью хотів би бачити Каррераса у конкуренції з Кукурельєю на фланзі оборони, однак тепер ситуація змінилася після переходу англійця до Реала. Ще одним варіантом для цієї позиції залишається Фран Гарсія.
Каррерас вже має досвід виступів в Англії, адже раніше перебував у системі Манчестер Юнайтед.