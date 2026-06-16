Іспанія

Молодий форвард може змінити клуб уже найближчим літом.

Вільярреал зацікавлений у підписанні молодої зірки збірної Австралії, яка яскраво проявляє себе на чемпіонаті світу 2026 року.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, спортивне керівництво іспанського клубу уважно стежить за 20-річним універсальним нападником Вотфорда Несторі Іранкунда і розглядає можливість його трансферу.

Влітку минулого року Іранкунда перейшов до англійського клубу з Баварії за 3 мільйони євро. Наразі його трансферна вартість, за даними Transfermarkt, оцінюється приблизно у 8 мільйонів євро.

У сезоні 2025/26 австралієць провів 40 матчів за Вотфорд, у яких відзначився 4 голами та 5 результативними передачами. На чемпіонаті світу 2026 року він уже забив один м’яч у матчі проти Туреччини (0:2).