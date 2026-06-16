Іспанія

Захисник Манчестер Сіті став головною ціллю мадридців на трансферному ринку.

Мадридський Реал визначив головну трансферну ціль для посилення центру оборони в літнє трансферне вікно.

Як повідомляє The Athletic, новий головний тренер вершкових Жозе Моурінью наполягає на підписанні якісного центрального захисника. Керівництво клубу вже сформувало список кандидатів, до якого увійшли Алессандро Бастоні з Інтера та Ніко Шлоттербек із дортмундської Боруссії.

Втім, пріоритетною ціллю мадридців є захисник Манчестер Сіті Рубен Діаш. Португалець розглядається як ідеальний варіант для зміцнення оборонної ланки команди перед новим сезоном.

У кампанії-2025/26 Діаш провів 33 матчі у складі Манчестер Сіті в усіх турнірах та відзначився двома забитими м'ячами. Загалом за англійський клуб португалець зіграв 255 поєдинків, у яких записав на свій рахунок шість голів та шість результативних передач.