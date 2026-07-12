Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату світу-2026, який відбувся 12 липня 2026 року.

Національні збірні Норвегії та Англії зустрічались поміж собою в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026 у Маямі.

Команда Столе Сольбаккена вирішила почати гру в низькому блоці, але це виявилось пасткою для суперників, що потім завдати удару по колективу Томаса Тухеля після першого водопою.

Але ще наприкінці першого тайму "три леви" змогли знайти відповідь на цей м'яч, після чого на нас очікувала насичена друга половина основного часу, яка зрештою перейшла до овертайму.

Аж раптом, виявилось, що норвежців не вистачить на подальший спротив, якщо вони пропустять прикрий м'яч уже на початку додаткового часу.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Норвегія — Англія:

Норвегія — Англія 1:2

Голи: Шельдеруп, 36 — Беллінгем, 45+2, 93

Норвегія: Нюланн — Рюерсон (Еурснес, 60), Аєр, Геґґем (Естігор, 91), Меллер Вольфе (Педерсен, 90) — Едегор, Берге, Берг — Серлот (Бобб, 68), Голанд (Странд Ларсен, 106), Шельдеруп (Нуса, 68).

Англія: Пікфорд — Конса (Роджерс, 89), Стоунз, Геї, О’Райлі (Спенс, 86) — Андерсон, Райс (Езе, 46) — Мадуеке (Сака, 46), Беллінгем (Берн, 111), Гордон (Джеймс, 71) — Кейн.



Попередження: Аєр