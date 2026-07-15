СЕРЕДА, 15 ЛИПНЯ, 22:00 ▪️ МЕРСЕДЕС-БЕНЦ СТЕДІУМ, АТЛАНТА ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІСМАЇЛ ЕЛЬФАТ (США) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Збірна Англії під керівництвом Томаса Тухеля проводить ще один успішний великий турнір, діставшись уже четвертого півфіналу з 2018 року. Шлях "трьох левів" не був простим: після перемоги у своїй групі вони здолали ДР Конго, потім у видовищному матчі вибили господарів турніру Мексику, а у чвертьфіналі проявили характер, відігравшись проти Норвегії. Героєм зустрічі проти головної "темної конячки" став Джуд Беллінгем, який оформив дубль в овертаймі та приніс англійцям перемогу з рахунком 2:1.

Водночас англійці підходять до матчу не без проблем. Команда регулярно пропускає у плейоф, а питання правого флангу оборони залишається відкритим через кадрові труднощі. Втім, атака компенсує ці недоліки: Гаррі Кейн і Джуд Беллінгем уже забили по шість м'ячів на турнірі, переслідуючи Ліонеля Мессі в суперечці за звання найкращого бомбардира. Крім того, Кейн може провести свій 121-й матч за національну команду та стати рекордсменом Англії серед польових гравців.

Аргентина ж продовжує впевнено захищати титул чемпіона світу. Команда Ліонеля Скалоні виграла всі шість матчів на мундіалі, а в останніх чотирьох незмінно забиває по три голи. На шляху до півфіналу аргентинці дотиснули Кабо-Верде, здійснили неймовірний камбек проти Єгипту, а у чвертьфіналі у більшості лише в додатковий час змогли пройти непоступливу Швейцарію завдяки фантастичному удару Хуліана Альвареса. Можливо, до рівня опозиції чемпіонів в цьому плейоф і є питання — тепер на них чекає справжній виклик.

Попри солідний вік багатьох лідерів, "альбіселесте" залишаються надзвичайно збалансованою командою. Ліонель Мессі вже має вісім голів і десять результативних дій на турнірі, а поруч із ним чудово взаємодіють Алексіс Мак Аллістер, Енцо Фернандес та Родріго Де Пауль. Аргентина ніколи не програвала на стадії півфіналу чемпіонатів світу, а нинішня серія без поразок на мундіалях після Катару-2022 вже налічує дванадцять матчів.

На вболівальників очікує зустріч двох дуже іменитих команд. Англія спробує нав'язати супернику високий темп, використовуючи швидкість своїх флангів і форму Беллінгема, тоді як Аргентина традиційно покладатиметься на контроль м'яча, магічний досвід Мессі та вміння карати за найменші помилки. Ціна осічки буде надзвичайно високою, адже переможець отримає путівку до фіналу чемпіонату світу, де зустрінеться з Іспанією.