Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю півфінального матчу чемпіонату світу-2026, який пройде 15 липня та розпочнеться о 22:00.
Англія — Аргентина, Getty Images
15 липня 2026, 08:00
Мабуть, дуже мало футбольних протистоянь має настільки потужний історичний підтекст, як дуелі Англії та Аргентини. Саме тут були легендарна "Рука Бога" Дієго Марадони та його "Гол століття" на ЧС-1986, а згодом — драматичне вилучення Девіда Бекхема на мундіалі-1998, що зробило тоді англійця ворогом нації. Минуло вже понад два десятиліття від останньої зустрічі цих збірних, але новий півфінал чемпіонату світу обіцяє подарувати ще одну яскраву главу великого футбольного суперництва.
АНГЛІЯ — АРГЕНТИНА
СЕРЕДА, 15 ЛИПНЯ, 22:00 ▪️ МЕРСЕДЕС-БЕНЦ СТЕДІУМ, АТЛАНТА ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІСМАЇЛ ЕЛЬФАТ (США) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Збірна Англії під керівництвом Томаса Тухеля проводить ще один успішний великий турнір, діставшись уже четвертого півфіналу з 2018 року. Шлях "трьох левів" не був простим: після перемоги у своїй групі вони здолали ДР Конго, потім у видовищному матчі вибили господарів турніру Мексику, а у чвертьфіналі проявили характер, відігравшись проти Норвегії. Героєм зустрічі проти головної "темної конячки" став Джуд Беллінгем, який оформив дубль в овертаймі та приніс англійцям перемогу з рахунком 2:1.
Водночас англійці підходять до матчу не без проблем. Команда регулярно пропускає у плейоф, а питання правого флангу оборони залишається відкритим через кадрові труднощі. Втім, атака компенсує ці недоліки: Гаррі Кейн і Джуд Беллінгем уже забили по шість м'ячів на турнірі, переслідуючи Ліонеля Мессі в суперечці за звання найкращого бомбардира. Крім того, Кейн може провести свій 121-й матч за національну команду та стати рекордсменом Англії серед польових гравців.
Аргентина ж продовжує впевнено захищати титул чемпіона світу. Команда Ліонеля Скалоні виграла всі шість матчів на мундіалі, а в останніх чотирьох незмінно забиває по три голи. На шляху до півфіналу аргентинці дотиснули Кабо-Верде, здійснили неймовірний камбек проти Єгипту, а у чвертьфіналі у більшості лише в додатковий час змогли пройти непоступливу Швейцарію завдяки фантастичному удару Хуліана Альвареса. Можливо, до рівня опозиції чемпіонів в цьому плейоф і є питання — тепер на них чекає справжній виклик.
Попри солідний вік багатьох лідерів, "альбіселесте" залишаються надзвичайно збалансованою командою. Ліонель Мессі вже має вісім голів і десять результативних дій на турнірі, а поруч із ним чудово взаємодіють Алексіс Мак Аллістер, Енцо Фернандес та Родріго Де Пауль. Аргентина ніколи не програвала на стадії півфіналу чемпіонатів світу, а нинішня серія без поразок на мундіалях після Катару-2022 вже налічує дванадцять матчів.
На вболівальників очікує зустріч двох дуже іменитих команд. Англія спробує нав'язати супернику високий темп, використовуючи швидкість своїх флангів і форму Беллінгема, тоді як Аргентина традиційно покладатиметься на контроль м'яча, магічний досвід Мессі та вміння карати за найменші помилки. Ціна осічки буде надзвичайно високою, адже переможець отримає путівку до фіналу чемпіонату світу, де зустрінеться з Іспанією.
👑 betking пропонує поставити на перемогу Англії в основний час з коефіцієнтом 2.66, а ймовірний успіх Аргентини оцінюється в 3.00. На нічийний результат в основний час дається коефіцієнт 3.00. На прохід англійців дається кеф 1.76, а аргентинців - 1.90.
WC2000 — фрібет 2000₴ всім новим та діючим гравцям для ставок на ЧС2026
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
АНГЛІЯ : Пікфорд — Конса, Стоунз, Геї, О'Райлі — Райс, Андерсон — Сака, Беллінгем, Гордон — Кейн.
АРГЕНТИНА : Е. Мартінес — Моліна, Ромеро, Л. Мартінес, Тальяфіко — Паредес — Де Пауль, Енцо Фернандес, Мак Аллістер — Мессі, Х. Альварес.
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:1
Довідка про betking
betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.
betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.
ТОВ «Слотс Ю.Ей»: Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ