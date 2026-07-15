Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер Ле бле розкритикував технічну підготовку своєї команди та поставив під сумнів роботу арбітра після поразки, яка завершує його 14-річну епоху в збірній.

Збірна Франції завершує боротьбу за титул чемпіонів світу, поступившись Іспанії з рахунком 0:2 у півфінальному протистоянні. Головний тренер Ле Бле Дідьє Дешам не став приховувати розчарування грою своїх підопічних, акцентувавши увагу на технічному браку та чудовій захисній грі суперника.

Іспанія захопила лідерство після раннього пенальті, який реалізував Мікель Оярсабаль. На 58-й хвилині Педро Порро подвоїв перевагу іспанців після точної передачі Дані Ольмо, поставивши крапку в матчі. Коментуючи поразку, Дешам визнав, що французи самі позбавили себе шансів на успіх:

"Щоб мати якусь надію, ми повинні були грати краще. На жаль, ми цього не зробили. Наш технічний рівень був нижчим за той, що ми показували в попередніх матчах", — заявив наставник.

Статистика матчу яскраво підкреслює слова тренера. На момент другого голу іспанці контролювали гру, вигравши 60% єдиноборств та завдавши 8 ударів проти 2 у французів.

Зіркове атакуюче тріо Кіліана Мбаппе, Усмана Дембеле та Майкла Олісе, яке в попередніх шести матчах відзначилося 13 голами та 10 асистами, цього вечора виглядало блідо. Вони спромоглися лише на п'ять ударів із загальним показником очікуваних голів (xG) 0,15.

"Сьогодні Іспанія захищалася надзвичайно добре, залишивши нам дуже мало місця. Оскільки ми допускали технічні помилки, стало важко створювати їм проблеми. Іспанці чудово читають гру та перехоплюють передачі. Ми не змогли знайти рішень", — відзначив Дешам.

Разом з тим тренер відмовився знецінювати загальні досягнення команди:

"Я не збираюся засуджувати все, що ми зробили, але у такому матчі, проти такої команди, як Іспанія, потрібно бути на абсолютному максимумі. Франція сьогодні не була на такому рівні", — наголосив Дідьє.

Окрему увагу Дешам приділив роботі головного арбітра Івана Арсідеса Бартона Сіснеро. Ключовим моментом першого тайму став пенальті на 22-й хвилині, призначений після фолу Люка Діня на Ламіні Ямалі.

Захисник французів намагався вибити м'яч, однак Ямаль втрутився в епізод ззаду. Перед тим, як Дінь вдарив суперника по нозі, м'яч торкнувся ліктя іспанського підлітка.

"Будь-які мої слова через поразку виглядатимуть так, ніби я скиглю, але чи володіє цей суддя необхідним рівнем професіоналізму для роботи в півфіналі ЧС? Є пенальті, але це ще не все; воно додає до всього іншого. Задайте собі це питання" — різко прокоментував керманич епізод.

Ця поразка обірвала мрію Франції про третій поспіль вихід у фінал чемпіонату світу — досягнення, яке раніше підкорялося лише Західній Німеччині та Бразилії. Попри це, статистика Ле Бле залишається вражаючою: це лише друга поразка в основний час у 21 останньому матчі на Мундіалях.

Матч за третє місце проти команди, яка програє в іншому півфіналі (Англія — Аргентина), стане останнім для Дідьє Дешама на посаді головного тренера. Його 14-річне перебування біля керма збірної добігає кінця. Як повідомляє ESPN, вже цієї весни збірну очолить легендарний Зінедін Зідан.