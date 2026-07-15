Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер збірної Іспанії розсипався в компліментах своїй команді після домінантної перемоги над Францією.

Збірна Іспанії впевнено крокує до титулу чемпіонів світу, здолавши Францію у півфіналі з рахунком 2:0. Пенальті у виконанні Мікеля Оярсабаля в першому таймі та точний удар Педро Порро після перерви на стадіоні в Далласі забезпечили команді заслужене місце у вирішальному матчі турніру.

Головний тренер Фурії Рохи Луїс де ла Фуенте не приховував своїх емоцій після фінального свистка. За його словами, іспанські гравці вийдуть на недільний фінал у Нью-Йорку, перебуваючи на абсолютному піку своєї форми та впевненості.

На післяматчевій прес-конференції Де ла Фуенте зробив головний акцент на феноменальній зіграності та менталітеті своїх підопічних:

"Ми відчуваємо себе непереможними. Вони (Франція) зіткнулися з найкращою командою світу. У нас є ця перевага. Ці гравці заслуговують на все, бо день у день вони демонструють свою відданість, щедрість, солідарність і талант", — заявив керманич.

Тренер особливо відзначив легкість, з якою іспанці долають труднощі на футбольному полі:

"Чудово спостерігати за їхньою грою. Сьогодні це було видовище. Те, що здається складним, ця команда робить так, ніби це легко", — додав Луїс.

Ця перемога стала для Іспанії історичною — команда продовжила свою безпрограшну серію до 37 матчів. Тим самим іспанці повторили абсолютний рекорд у чоловічому міжнародному футболі серед європейських збірних, встановлений Італією у період з 2018 по 2021 роки.

Цікаво, що турнір для Іспанії розпочався з блідої нульової нічиєї проти Кабо-Верде. Проте в плейоф команда набрала неймовірний хід, вибивши Португалію, Бельгію та Францію, пропустивши на цьому шляху лише один м'яч.

За словами Де ла Фуенте, такий розвиток подій був частиною стратегії:

"Ми знали, що нам потрібно поступово вдосконалюватися. Планувалося, що ми досягнемо ключових моментів у найкращій можливій формі. Ми у чудовій формі, і з точки зору нашого футбольного рівня ми досягли свого піку", — зауважив фахвець.

У фіналі Іспанія зустрінеться з переможцем другого півфіналу Аргентина — Англія . Матч проти Аргентини означатиме битву чинних чемпіонів Європи проти чинних чемпіонів світу, тоді як зустріч з Англією стане повторенням фіналу Євро-2024.

Де ла Фуенте дипломатично прокоментував можливих опонентів:

"Зараз ми не надаємо перевагу ні одному, ні іншому. У них різні характеристики. Я був би радий зіграти проти Аргентини, бо я близький друг Ліонеля Скалоні, але мені також дуже подобається збірна Англії. Ми вітаємо будь-кого з них з розпростертими обіймами",- резюмував спеціаліст.

Для Іспанії перемога над Францією стала вже приємною традицією — це третє літо поспіль, коли Ла Роха вибиває французів у півфіналах великих турнірів, продовжуючи успіхи на Євро-2024 та в торішній Лізі націй.