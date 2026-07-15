Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник Іспанії прокоментував перемогу над Францією.

Національна збірна Іспанії напередодні обіграла Францію в півфіналі чемпіонату світу-2026.

Франція — Іспанія 0:2 Відео голів та огляд матчу ЧС-2026

Після завершення гри захисник "Фурії Роха" Педро Порро прокоментував виступ власної команди.

"Це виглядає неначе мрія, яка збулась. Хоча, чесно кажучи, я навіть не міг мріяти про таке.

Я дуже задоволений ставленням команди від початку до кінця. Ми зіграли чудовий матч, ми зробили все, що мали зробити, щоб пройти далі. Ми знали, що проти нас виступатиме дуже складний суперник, і це справді командне досягнення. Вітаю всіх партнерів, бо вони зіграли фантастичну гру.

Ми знали, що одним із ключів до виходу у фінал є володіння м'ячем. Ми знали, як протистояти сильним сторонам французів, і ми це зробили, тож я дуже радий.

Наприкінці гри я вже настільки стомився, що не міг продовжувати. Але це загальний усіх кожного з нас.

Побачимо, чи зможу я відновитись до фіналу. Зараз я б сказав, що я просто виснажений. Мені потрібно зосередитись на відновленні та викластись на повну заради фіналу", — заявив іспанський фахівець.

Суперником Іспанії у фіналі стане переможець пари Англія — Аргентина, тоді як Франція зіграє із невдахою серед цих команд.