Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан збірної Франції відверто вказав на помилки в пресингу та технічний брак команди у програному матчі проти Іспанії, що поклав край мріям Ле Бле про фінал.

Збірна Франції завершила свою боротьбу за головний трофей Чемпіонату світу з футболу, поступившись Іспанії у півфіналі з рахунком 0:2. Цей результат перекреслив сподівання французів вийти у фінал Мундіалю втретє поспіль.

Після матчу капітан команди Кіліан Мбаппе не стримував розчарування та відверто поставив під сумнів тактичні рішення головного тренера Дідьє Дешама. Мбаппе, який залишив поле без забитого м'яча, звернув увагу на те, що Іспанія повністю контролювала хід гри. Особливо він виділив півзахисника іспанців Родрі, який став ключовою фігурою в домінуванні своєї команди.

"Нас було троє проти двох у центрі поля, і проти Іспанії це важко. Фабіан та Родрі мали достатньо часу, щоб зіграти. Був брак комунікації під час пресингу. Я думаю, що нам слід було пресингувати їх персонально та змусити їх бігати з нами", — зазначив 27-річний Мбаппе після гри.

Французький нападник визнав, що план на гру не спрацював. Команда хотіла чинити високий тиск, щоб не дати іспанцям встановити свій фірмовий ритм, але не впоралася з цим завданням.

"Ми не зіграли так, як хотіли, технічно та тактично. Коли ти не робиш те, що маєш робити у півфіналі чемпіонату світу, ти не перемагаєш... Ми були надто недбалими. Навіть коли ми повертали мʼяч, наші перші дотики були недостатньо вдалими", — додав лідер мадридського Реала.

Незважаючи на заміни Дідьє Дешама у другому таймі (на поле вийшли Адрієн Рабьо, Дезіре Дуе та Раян Шеркі), Франція так і не змогла змінити хід протистояння. Емоції взяли гору над Мбаппе на 86-й хвилині — він отримав жовту картку за зіткнення з голкіпером іспанців Унаї Сімоном.

"Як капітан, я маю взяти на себе всю відповідальність, і в мене немає з цим проблем. Ми хотіли вийти у фінал, але Іспанія була віддана своєму плану на гру. Якщо бути обʼєктивним, ми не доклали всіх зусиль, щоб грати у фіналі", — підсумував Кіліан.

Попри невдачу в півфіналі, Кіліан Мбаппе залишається одним із головних претендентів на Золоту бутсу турніру. Наразі він ділить лідерство в гонці бомбардирів з аргентинцем Ліонелем Мессі — в обох по 8 забитих м'ячів.

Нагадаємо, що чотири роки тому в Катарі Мбаппе також відзначився 8 разів. Збірна Франції матиме шанс завершити турнір на мажорній ноті у матчі за третє місце. Поєдинок відбудеться в суботу в Маямі-Гарденс (штат Флорида), де підопічні Дешама зіграють з командою, яка програє в іншому півфіналі між Аргентиною та Англією.