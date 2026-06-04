Іспанія

Молодий півзахисник каталонського гранда не збирається змінювати клубну прописку під час літнього трансферного вікна.

19-річний півзахисник Барселони Марк Берналь не залишить команду в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Catalunya Radio Роджер Арбуза.

За інформацією джерела, Берналь дуже задоволений довірою з боку клубу та тренерського штабу, особливо в другій половині минулого сезону. Якщо вірити чуткам, хавбек має багато пропозицій, але він не збирається залишати стан "синьо-гранатових". Журналіст дає гарантію в 1000% на те, що Берналь залишиться в Барселоні, яка є для нього клубом усього життя.

Марк Берналь — вихованець Барселони. У сезоні-2025/26 він провів 33 матчі в усіх турнірах, забив п'ять м'ячів і зробив один гольовий пас.

Раніше повідомлялося, що голкіпер Барселони вирушить за ігровою практикою.