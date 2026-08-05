Ліга конференцій

Наставник Динамо розповів про підготовку до матчу з азербайджанським клубом, кадрову ситуацію та реакцію команди після поразки від ПАОКа.

Головний тренер Динамо Ігор Костюк поспілкувався з журналістами напередодні першого матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Карабаха.

Наставник київської команди розпочав пресконференцію з реакції на останні події в Україні, зазначивши, що ситуація впливає на психологічний стан футболістів.

"Ми бачимо, що відбувається в нашій державі, зокрема минулої ночі. Дуже боляче, коли терористи й агресори руйнують наші домівки, вбивають цивільних людей. Психологічно важко, коли не можеш у цей момент бути поруч із рідними. Ще раз наголошую, що це боляче і з цим важко впоратися", — сказав Костюк.

Головний тренер Динамо також прокоментував майбутнього суперника та наголосив, що команда зробила висновки після протистояння з ПАОКом.

"Коментар про те, що нас обіграв один гравець, був саркастичним. Ми грали проти непростої та якісної команди, яка виступає в сильному європейському чемпіонаті, та програли внаслідок наших помилок.

Для мене важливо зробити висновки після матчу з ПАОКом і побачити, як команда реагуватиме на помилки та виправлятиме їх. У футболі неможливо уникнути помилок, і важливо, як гравці реагують і виправляють їх. Ми будемо вдосконалюватися від матчу до матчу. Це наша робота.

Прогрес команди визначається здатністю правильно реагувати на зауваження та не припускатися старих помилок. Сподіваюся, що ми швидше реагуватимемо на помилки та виправлятимемо їх.

Карабах — непростий суперник, у минулому сезоні грав у Лізі чемпіонів. Водночас розраховуємо на свої сили, аналізуємо, вдосконалюємося. Зробимо все від нас залежне, щоб пройти далі", — цитує слова Ігоря Костюка пресслужба Динамо.

Окремо тренер висловився щодо важливості участі в єврокубках, попри складний календар.

"Авжеж, буде важко, але ми готувалися до цього на зборах. Єврокубкові матчі стимулюють зростання як молодих, так і досвідчених гравців.

Матчі чемпіонату важливі з огляду на ігрову практику, адже в нас будуть два склади, і всі матимуть змогу зіграти. Виникатиме конкуренція, і від матчу до матчу склади можуть змінюватися. Це даватиме змогу бути конкурентоздатними як у чемпіонаті, так і в єврокубках", — додав наставник киян.

Також Костюк розповів про кадрову ситуацію в команді перед грою з Карабахом.

"Олександр Тимчик приєднався до нас. Костянтин Вівчаренко поки що залишається в лазареті. Кирило Осипенко, Владислав Захарченко та Денис Попов наразі відновлюються в Києві.

Микола Михайленко не тренується в загальній групі, також проходить відновлення. Усі інші гравці перебувають у загальній групі та готуються до матчу", — розповів Ігор Костюк.

Матч Динамо — Карабах відбудеться 6 серпня о 20:00 за київським часом.