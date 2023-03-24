Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 23 березня 2023 року, 19:00.

Збірна України перед стартом відбірного циклу Євро-2024 провела контрольний матч проти дубля Брентфорда (2:0).

Перемогу команді Руслана Ротаня принесли забиті м'ячі у виконанні Олександра Сватка та Георгія Судакова, для яких це були дебютні голи у складі збірної.

Для Ротаня це була перша гра на чолі основної збірної України, але попереду ще складніший іспит.

Свій наступний матч Україна проведе проти Англії у відборі Євро-2024. Гра відбудеться у неділю, 26 березня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Брентфорд Б — Україна:

Брентфорд Б — Україна 0:2

Голи: Сваток (22), Судаков (65).

Україна (1 тайм): Лунін, Караваєв, Сваток, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Маліновський, Бондаренко, Буяльський, Мудрик, Яремчук.

Україна (2 тайм): Шевченко, Мірошніченко, Попов, Сарапій, Соболь, Циганков, Піхальонок, Судаков, Буяльський, Коноплянка, Довбик.