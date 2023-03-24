Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник збірної Англії поділився своїми думками після гри з Італією.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт прокоментував перемогу своєї команди у стартовому матчі відбору Євро-2024 проти Італії (2:1).

"У нас був винятковий перший тайм, у той час як другий тайм був дуже важким. Ми провели два різні тайми. Ми дуже добре контролювали гру в першому таймі, не даючи супернику ефективно використати пресинг, і зрештою могли забивати третій м'яч. На початку другого тайму ми зробили кілька неправильних рішень і імпульс гри змінився.

Після того, як ми залишилися вдесятьох, нам вдалося зберегти єдність. Ми боролися, страждали, а потім здобули історичну перемогу.

Італія — Англія 1:2 Відео голів та огляд матчу

Тепер нам треба подумати про наступну гру з Україною. Це буде складна гра, тому що вони приїдуть відпочившими: вони не грали сьогодні ввечері. Нам знадобиться підтримка наших уболівальників на Вемблі.

Рекорд Кейна? Кейн був екстраординарним. Побиття рекорду за таких умов демонструє всю його психологічну силу. Це справді виняткове досягнення. Гравці підтримували його і це реакція як на рекорд, так і на те, що йому довелося пройти в Катарі", — наводить слова Саутгейта прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Англія – Україна відбудеться у неділю, 26 березня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.