Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український хавбек поділився своїми думками перед грою з Англією у відборі Євро-2024.

Півзахисник збірної України Олександр Піхальонок прокоментував підготовку національної команди до стартового матчу відбору Євро-2024 проти Англії.

"Перед стартом у кваліфікації, звичайно, хвилювання є. Але, я думаю, ті 11 гравців, які вийдуть на поле в поєдинку з Англією, зі стартовим свистком про нього забудуть.

Мені особисто подобається тренерський стиль нового наставника. Це — сучасний футбол. Думаю, що всі хлопці задоволені. Тож залишилося все те, що ми напрацювали, перенести на футбольне поле", - наводить слова Піхальонка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч Англія – Україна відбудеться у неділю, 26 березня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.