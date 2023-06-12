Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Відверте послання легенди німецького футболу напередодні товариської гри Німеччини та України, що розбиває вщент брехливу тезу про те, що "спорт — поза політикою".

У товариському поєдинку у Бремені національна збірна України зустрінеться з Німеччиною. Ця гра стане ювілейною 1000-ю в історії німецької футбольної команди, а для Сергія Реброва – дебютною на посаді головного тренера "синьо-жовтих".

Напередодні цього протистояння товариського характеру легендарний капітан національної збірної Німеччини та мюнхенської Баварії Філіпп Лам, який безпосередньо братиме участь в організації ЄВРО-2024 у своїй країні, написав відверте послання, в якому розповів, чому підтримка України у боротьбі з російською агресією має й надалі продовжуватися у всіх сферах, у тому числі у рамках футбольної європейської спільноти.

"Я зіграв шість великих турнірів з 2004 по 2014 роки: три чемпіонати світу та три чемпіонати Європи. Євро-2012 проходив у Польщі та Україні. Груповий етап ми грали в Харкові та Львові. В Україні велика футбольна культура – ​​це було помітно.

В Україні велика футбольна культура – ​​це було помітно

Тут також були чудові гравці. Футболістами року в Європі ставали Андрій Шевченко, Ігор Бєланов та Олег Блохін. Легенда лавки київського Динамо Валерій Лобановський продовжує впливати на європейський футбол; багато системних тренерів звертаються саме до його напрацювань. У 2001 році, коли я пробивався до професійної команди мюнхенської Баварії, Німеччина мала важке завдання проти України в плей-оф чемпіонату світу. Міхаель Баллак і Олівер Кан мали підстави побоюватися за участь у турнірі, оскільки Україна була сильним суперником.

Молода демократія була в небезпеці. Мені здалося дуже сумнівним те, як Віктор Янукович розібрався з лідером опозиції Юлією Тимошенко

Коли я був капітаном національної збірної, я бачив себе представником Німеччини. Тому перед турнірами я часто мав справу з країною-господаркою. Перед поїздкою на Євро-2012 я говорив про політичну ситуацію в Україні з німецьким журналом Der Spiegel.

Молода демократія була в небезпеці. Мені здалося дуже сумнівним те, як Віктор Янукович розібрався з лідером опозиції Юлією Тимошенко. Тож я закликав Мішеля Платіні відстоювати права людини та свободу преси в Україні. Президент УЄФА сказав: "Мені байдуже, що говорить пан Лам. Я не займаюся політикою, я займаюся футболом".

Люди задавалися питанням: чи залишиться Україна демократичною країною? І сьогодні Україна бореться за свободу Європи.

Тоді люди задавалися питанням: чи залишиться Україна демократичною країною? І сьогодні Україна бореться за свободу всієї Європи.

12 червня відбудеться 1000-й міжнародний матч в історії чоловічої збірної Німеччини з футболу. Федерація футболу Німеччини обрала правильного суперника — збірну України. Футбол – це хороший спосіб послати сигнал до миру та міжнародного взаєморозуміння. Найкращий спосіб зробити це — міжнародні матчі, які стають все більш важливими на шляху до позитивних змін.

Німеччина обрала правильного суперника для свого 1000 матчу — збірну України

Слава Богу, особливо в Європі, де футбол має коріння, є ці транскордонні змагання. Саме там ви знайомитесь один з одним, де культивуєте єдність. У найближчі кілька днів і тижнів мільйони людей знову переїдуть сюди. Хорвати зустрінуться з нідерландцями, іспанці – з італійцями.

Косово грає проти Румунії, Бельгія – Австрії, Ісландія – Словаччини. Змагаються Гібралтар і Франція, яких розділяють 200 місць у світовому рейтингу. Німеччина їде на черговий контрольний матч до Польщі, а одним із суперників юніорської збірної Німеччини на ЧЄ є Ізраїль. Під час цих зустрічей Європа примиряється зі своїм минулим і своїм майбутнім.

Під час цих зустрічей Європа примиряється зі своїм минулим і своїм майбутнім.

Футбол, який включає в себе багато різних аспектів, може досягти набагато більшого, ніж результати. Польща, наприклад, прийняла понад півтора мільйона українців-біженців, більше, ніж будь-яка інша нація. Той факт, що дві сусідні країни разом провели міжнародний футбольний турнір десять років тому, безумовно, трохи сприяв цій солідарності.

Збірна – це щось особливе. Це через правила, з якими всі погодилися: тренери не мають права купувати зірок, гравці не можуть вибирати, за кого грати. У збірній нагадують про особистий розвиток футболістів.

Я одягав футболку Німеччини 113 разів. Це було щось інше, ніж мій клуб. У дитинстві для мене навряд чи було щось важливіше за збірну. Два роки очікування наступного турніру здавалося цілою вічністю. Чемпіонат світу 1990 року сформував мене як футбольного вболівальника, і мої спогади про пенальті Енді Бреме живі й сьогодні. За мій активний час вони розмиті реальними подіями. У кожному міжнародному матчі я подумки грав зі своїми кумирами Лотаром Маттеусом, Бреме та П’єром Літтбарскі.

Бути в Європі – це найкраща річ

У 2006 році, на моєму першому чемпіонаті світу, ми святкували третє місце у Німеччині. Тоді я вперше зрозумів, що я в команді, яка представляє свою країну – дружній і відкритий. Я зблизився зі своїм походженням, гра у футбол набула глибшого значення.

Наступного року ми знову зустрінемося в моїй країні – через рік, 14 червня, тут пройде чемпіонат Європи. Добре, що в турнірі будуть грати 24 країни. Бути в Європі – це найкраща річ. У 2006 році дуже багато людей були на вулицях, а наступного року ми повторимо це свято різних націй, поколінь і просто кожного.

Футбол є засобом досягнення певної мети завдяки своїй популярності. Люди відволікаються, бурхливо святкують і, незважаючи на присутнє спортивне суперництво, збираються разом. Такий пакет розваг і така спільнота унікальні, такого більше ніде немає. Саме із таким розумінням я нині дивлюся футбол.

Те, що відбувається в Україні, загрожує не тільки їм, а й нам

І це мій розвиток: від фаната, що захоплюється своїми кумирами, до футболіста, чиї кумири залишаються у думках під час 113 виходів на поле. Це розвиток до тієї людини, яка відчуває відповідальність представляти свою демократичну країну та до капітана, який спостерігає, куди рухається його команда.

А тепер я обіймаю посаду директора з проведення турніру, і наша мета полягає в тому, що ми хочемо відзначати та зміцнювати європейські цінності. Це також визначає моє бачення України. Те, що там відбувається, загрожує не тільки їм, а й нам. Тому міжнародний матч проти України – відмінна ідея".

Філіпп Ламп, спеціально для The Guardian

Матч Німеччина — Україна відбудеться у понеділок, 12 червня, о 19:00. На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція цього протистояння.