Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 у рамках групи C, у якому зіграють Північна Македонія та Україна.
Сергій Ребров, фото УАФ
16 червня 2023, 20:53
Збірні Північної Македонії та України зіграють у рамках третього туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024на полі стадіону Тоше Проескі в Скоп'є.
Роберт Стояновські, у порівнянні з грою проти Мальти (2:1), залучив до стартового складу Зайкова до центру захисту, тоді як Атановські та Ашковські зіграють у трикутнику в центрі поля, а Несторовські очолить атаку.
Сергій Ребров вирішив використати з перших хвилин той самий склад, що нещодавно зіграв унічию в товариському матчі проти Німеччини.
Північна Македонія: Дімітрієвські — Рістовські, Зайков, Мусліу, Аліоскі — Барді, Адемі, Ашковські — Трайковські, Несторовські, Ельмас.
Запасні: Ілієв, Шишковські, Брдаровські, Атанасов, Велкоські, Манєв, Дав. Бабунські, Дорієв, Елезі, Рістовські, Дор. Бабунські, Дімоські.
Запасні: Бущан, Лунін, Соболь, Сваток, Кривцов, Сидорчук, Маліновський, Ванат, Буяльський, Конопля, Ігнатенко, Зубков.
Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Ярмоленко, Степаненко, Судаков, Мудрик — Циганков — Довбик.
Гра Північна Македонія — Україна почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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