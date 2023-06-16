Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 у рамках групи C, у якому зіграють Північна Македонія та Україна.

Збірні Північної Македонії та України зіграють у рамках третього туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024на полі стадіону Тоше Проескі в Скоп'є.

Роберт Стояновські, у порівнянні з грою проти Мальти (2:1), залучив до стартового складу Зайкова до центру захисту, тоді як Атановські та Ашковські зіграють у трикутнику в центрі поля, а Несторовські очолить атаку.

Сергій Ребров вирішив використати з перших хвилин той самий склад, що нещодавно зіграв унічию в товариському матчі проти Німеччини.

Північна Македонія: Дімітрієвські — Рістовські, Зайков, Мусліу, Аліоскі — Барді, Адемі, Ашковські — Трайковські, Несторовські, Ельмас.

Запасні: Ілієв, Шишковські, Брдаровські, Атанасов, Велкоські, Манєв, Дав. Бабунські, Дорієв, Елезі, Рістовські, Дор. Бабунські, Дімоські.



Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Ярмоленко, Степаненко, Судаков, Мудрик — Циганков — Довбик.