Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проєкту, брендом "Львівське", анонсують матч між збірними Північної Македонії та України, який пройде 16 червня і розпочнеться о 21:45.

Збірна України в рамках поєдинку третього туру відбіркового етапу до фінальної частини чемпіонату Європи зіграє на виїзді проти Північної Македонії.

ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ — УКРАЇНА

П'ЯТНИЦЯ, 16 ЧЕРВНЯ, 21:45. АРЕНА ІМ. ТОШЕ ПРОЕСКІ, СКОП'Є (ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛУКАС ФЕНДРІХ (ШВЕЙЦАРІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Збірна України продовжить свій шлях у відборі до чемпіонату Європи поєдинком проти Північної Македонії. Супротивник на цей час провів один матч — проти Мальти. Команда Благої Мілевські здобула перемогу з рахунком 2:1 завдяки голам Ельмаса та Чурлінова

Збірна Північної Македонії наразі йде на третій сходинці турнірної таблиці групи С з трьома балами та спробує залишитись на ній або піднятись вище після зустрічі з командою Сергія Реброва.

Перед грою проти збірної України македонці мали товариську зустріч проти Фарерських островів. Команда Благої Мілевські здобула мінімальну перемогу завдяки точному удару Міовскі під завісу гри.

З останніх двох матчів супротивника потрібно винести важливий момент — команда вміє забивати наприкінці зустрічі, тому потрібно вирішувати всі питання раніше.

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Збірна України, своєю чергою, у свому єдиному матчі цього відбору не змогла набрати жодного балу. Національна команда під керівництвом Руслана Ротаня поступилась збірній Англії з рахунком 0:2.

Будемо чесні, в тому матчі навряд чи можна було розраховувати на інший результат. Команда не показувала хороший футбол.

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Втім, з приходом Сергія Реброва є всі підстави вважати, що ситуація зміниться. Національна команда показала дуже непоганий рівень гри у товариському протистоянні з Німеччиною.

Стартові хвилини історичного для Бундестім матчу пройшли нервово для нашої команди, але голи Циганков та автогол Рюдігера вселили в підопічних Реброва впевненість.

Цікаво, що ще пів року тому було важкувато уявити центр поля національної збірної без Олександра Зінченка та Руслана Маліновського, проте молоде дарування Шахтаря Судаков та тактичні зміни дозволили зробити це в грі з німцями.

Вважаємо, що в матчі з Німеччиною Сергій Ребров награвав основний склад, тому робимо висновки, що тренер готовий довіряти молоді, талант якої не підлягає сумнівам, а також надає Віктору Циганкову нову роль на полі.

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Коли Олександр Зінченко повернеться, то він, вочевидь, буде в старті, а ось Руслану Маліновському, напевно, доведеться поборотись за місце в основі. Не очікуємо, що тренерський штаб внесе суттєві зміни в склад команди на матч проти Північної Македонії.

Що стосується кадрової ситуації, то Сергій Ребров не зможе розраховувати на двох гравців — Валерія Бондаря та Олександра Піхальонка. У обох, на жаль, пошкодження, які не дозволять зіграти.

Команди до цього зустрічались між собою тричі. Статистика говорить на користь нашої національної збірної, бо усі три матчі ми виграли. Дві зустрічі відбулись в рамках відбору на Євро-2016. Тоді вдома Україна перемогла з рахунком 1:0, а на виїзді тріумфувала більш впевнено — 2:0.

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Також, ще свіжий у пам'яті матч останнього чемпіонату Європи, коли збірна України здобула перемогу з рахунком 2:1. Після вкрай впевненого першого тайму виникли труднощі у другій половині гри, тому ще раз наголосимо, що важливо забезпечити вдалий результат до вирішальних хвилин.

Для команди Сергія Реброва ця зустріч є дуже важливо, бо якщо ми хочемо поборотись з Англією та Італією за вихід з групи, тоді не можна допускати помилок в іграх з Північною Македонією та Мальтою. Втім, і недооцінювати македонців не варто, бо саме вони не пустили Італію на торішній чемпіонат світу.

Букмекери вірять у перемогу України. На тріумф "синьо-жовтих" виставлено коефіцієнт — 2,07. Перемога Північної Македонії оцінюється у 4,15. Нічия — 3,55.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Північна Македонія: Дімітрієвскі — Велковскі, Зайков, Мусліу — Рістовскі, Адемі, Барді, Аліоскі — Трайковскі, Несторовскі, Елмас

Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Ярмоленко, Степаненко, Судаков, Мудрик — Циганков — Довбик

Не зіграють: Бондар, Піхальонок

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сергій Ребров, головний тренер збірної України:

"Ця команда вибила Італію в плей-оф на чемпіонаті світу, перемогла Німеччину на виїзді. Тому ми поважаємо суперника, але ми повинні думати про свою гру.

Завтра дуже важливо сконцентруватися на своїй грі, проаналізувати помилки, які ми зробили в матчі з Німеччиною та грати у свій футбол.

Я не вважаю, що ми фаворити. Ми граємо на виїзді, ми граємо проти міцної команди, яка показала це у останніх матчах. Ми повинні бути сконцентрованими, ми повинні показати на полі, що ми фаворити, але зараз я не вважаю, що ми фаворити".

Благоя Мілевські, головний тренер Північної Македонії:

"Від футболістів, які вийдуть на поле, ми очікуємо, що вони зроблять усе можливе. Доведеться викладатися на 100%, адже Україна — дуже якісний суперник, як команда, так і індивідуально.

Їхня гра буде відрізнятися від поєдинку з Німеччиною. Гадаю, перш за все, підходом. Але це не означає, що ми не готові. Ми аналізували їхні дії. У них новий тренер, але нам удалося зібрати інформацію.

Головне, що в України дуже великий вибір якісних футболістів. Ми маємо виступити на найвищому рівні, якщо бажаємо досягти позитивного результату".

Тарас Степаненко, півзахисник збірної України:

"Треба приділяти увагу таким гравцям, як Ельмас. Нам на цьому наголошують, тому будемо старатись справитись з ним.

Матч на Євро? Я пам'ятаю цю гру. Вона була дуже важка. Якийсь час ми мали більше моментів, але в кінцівці Північна Македонія перехопила ініціативу, мала два-три небезпечних моменти і нам дещо пощастило.

Авжеж, це гарна команда. Якщо мені не зраджує пам'ять, то у збірної Північної Македонії залишилось багато гравців і вони грають за тією ж схемою, що і тоді".

Агон Елезі, півзахисник Північної Македонії:

"Енергія на тренуваннях знаходиться на високому рівні, незважаючи на те, що зараз кінець сезону. Це доказ того, наскільки ми мотивовані, наскільки здорова та позитивна атмосфера в колективі. Ми маємо бути позитивними та вірити у перемогу. Чекаємо на вкрай сильний матч зі збірною України, у якої новий тренер і, можливо, додатковий імпульс для позитивного результату.

Ми розуміємо, що на нас чекає, Україна – це якісна команда, і матч буде непростим, але ми готові. Все можливо, і ми зробимо все, що залежить від нас. Сподіваємось на позитивний результат".

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