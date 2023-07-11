Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Матч відбору на ЄВРО-2024 відбудеться 9 вересня 2023 року.

У рамках п'ятого туру відбіркового раунду ЄВРО-2024 національну збірну України очікує поєдинок против Англії.

Як повідомляє Українська асоціація футболу, цей поєдинок відбудеться 9 вересня 2023 року в польському місті Вроцлав на Тарчинський Арені.

Цей стадіон здатен вмістити на своїх трибунах більше 45 тисяч глядачів. Відзначається, що матч Україна — Англія розпочнеться о 19.00 за київським часом.

На даний момент Україна набрала шість очок після трьох ігор та посідає друге місце у групі С. На першому місці Англія (4 гри та 12 балів), а трійку замикає Італія (2 матчі та три очки). Далі йдуть Північна Македонія (3) та Мальта (0).