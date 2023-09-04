Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник збірної України поділився враженням від прибуття до табору національної команди.

Збірна України проводить підготовку до складних матчів відбіркового раунду до чемпіонату Європи-2024 проти Англії та Італії, яким будуть присвячені перші збори "синьо-жовтих" у цьому футбольному році.

Головний тренер команди Сергій Ребров викликав до колективу півзахисника донецького Шахтаря Єгора Назарину, для якого найближчі матчі можуть стати дебютними в лавах головної команди країни.

"Дуже радий своєму дебютному виклику до національної збірної. Для мене це велика честь та гордість — представляти нашу країну. У цей час, так точно. Саме тому я дуже радий бути тут.

Ще розмови з головним тренером не було, але я думаю, що все попереду. Від найближчих двох матчів, як і всі, очікую на позитивні результати.

Нас зустріли добре, усі раді приїхати до табору національної збірної. Раді побачити та почути один одного. Тому працюємо та готуємось до важливих матчів у піднесеному настрої.

Звісно, що буде непросто навіть під час підготовки до цих двох важливих матчів. Але треба працювати та сподіватись, що все буде добре.

Як підказує мені досвід, у футболі не завжди перемагають фаворити. Тому ми будемо вірити в себе та позитивний результат, який ми можемо здобути.

Усі розуміють, куди ми приїхали, тож логістичні складнощі відходять на другий план. Ми добирались сюди одразу після гри в Ужгороді, приїхали до Жешува, переночували, а сьогодні вже у Вроцлаві. Повні сил та натхнення", — заявив український виконавець.

Збірна України у вересні зіграє проти Англії (9.09) та Італії (12.09).