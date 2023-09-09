Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проєкту, брендом "Львівське", анонсують матч між збірними України та Англії.

У рамках відбору до фінальної частини ЄВРО-2024 національна збірна України у своєму наступному матчі зіграє проти Англії.

СУБОТА, 9 ВЕРЕСНЯ, 19:00. МІСЬКИЙ СТАДІОН, ВРОЦЛАВ (ПОЛЬЩА). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГЕОРГІ КАБАКОВ (БОЛГАРІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO та СУСПІЛЬНЕ

Національна збірна України продовжує свій нелегкий шлях у відборі на чемпіонат Європи, і тепер "синьо-жовті" знову зустрінуться з головним фаворитом своєї групи. Минулий матч проти Англії на Вемблі, тоді ще під керівництвом в. о. головного тренера Руслана Ротаня, Україна програла з рахунком 0:2, але всі ми чудово пам'ятаємо та розуміємо, що тоді за грою рахунок міг бути більш розгромним на користь команди "трьох левів", ніж це вийшло у підсумку.

Вже під керівництвом нового головного тренера Сергія Реброва збірна України здобула дві перемоги у відбірковому циклі ЄВРО-2024, проте не можна сказати, що ці перемоги над Мальтою та Північною Македонією були здобуті без жодних нервів. Зрозуміло, що на той момент новий тренерський штаб працював у збірній України фактично кілька днів і за такий короткий час якось кардинально вплинути на гру команди було неможливо.

Тоді на першому місці стояв результат – він був здобутий. Загалом завдання не змінилося й зараз, тому навряд чи Ребров із командою підходять до матчу лише з думкою про те, як би менш крупно програти одній із найкращих збірних світу. А будемо відвертими: саме така думка спіткає багатьох українських уболівальників напередодні зустрічі з англійцями.

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Мільйони УКРАЇНЦІВ – ОДНА ПЕРЕМОГА!

Немає жодного сумніву, що збірна Англії є очевидним фаворитом напередодні поєдинку з Україною. Навіть якщо брати до уваги наших легіонерів, то Олександр Зінченко повернувся до стартового складу Арсеналу після травми лише у четвертому турі АПЛ, Михайло Мудрик виходить за Челсі виключно з лави для запасних і теж нещодавно мав несерйозне ушкодження, а Віталій Міколенко втратив місце у старті Евертона після підписання 38-річного Ешлі Янга.

Наразі тільки Ілля Забарний у Борнмуті та Віктор Циганков у Жироні є залізними гравцями основи на старті цього сезону, і до їхньої поточної форми питань майже немає, тоді як Анатолій Трубін давно не грав, Артем Довбик продовжує адаптуватися до гри у Ла Лізі, а Роман Яремчук вирушив до Валенсії з черговою спробою реанімувати кар'єру.

А що має Англія? Наприклад, є Джуд Беллінгем, який показує щось неймовірне у мадридському Реалі. Або Деклан Райс, який уже зараз приносить велику користь Арсеналу. Або Джеймс Меддісон, який відразу ж став ключовою складовою в системній перебудові Тоттенгема. Є Гаррі Кейн, Букайо Сака, Кайл Вокер... Цей список, здається, можна продовжувати нескінченно — ви самі це прекрасно розумієте.

Але в той же час збірна Англії не є командою, яка взагалі не має ніяких вад. Так, лінії атаки та півзахисту у "трьох левів" виглядають просто феноменально, але чи можна сказати те саме про лінію оборони? У першу чергу тут як мінімум уже є питання через цілу низку травм: Шоу, Стоунс, Мінгз, Ріс Джеймс, Александр-Арнольд – усі вони не зіграють проти України, але це не означає, що їх неможливо ніким замінити. Питання в тому, як ці заміни працюватимуть, що дає нашій команді хоч якусь надію на позитивний результат. Хмарну, але все ж надію.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Гарета Саутгейта. Так, на перемогу Англії пропонується коефіцієнт 1,44, тоді як потенційний успіх України оцінюється показником 8,70. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,75.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Україна: Лунін — Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Судаков, Степаненко, Зінченко — Циганков, Довбик, Мудрик

Англія: Пікфорд — Вокер, Геї, Магвайр, Чілвелл — Беллінгем, Райс, Меддісон — Сака, Кейн, Рашфорд

Заявка збірної України:

Заявка збірної Англії:

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сергій Ребров, головний тренер збірної України: "У збірної Англії дуже важко знайти слабкі сторони. Але ми повинні зосереджуватися на нашій грі, розуміти, як протистояти цьому супернику. За ці дні ми зрозуміли, як повинні діяти. Але це футбол — ти не знаєш, що завтра буде відбуватися на полі. Важливо футболістам зосередитися на грі, розуміти слабкі сторони суперника. Проте Англія — дуже міцна команда. Незважаючи на кадрові проблеми, у неї є два-три склади. Тому ми готуємося дуже серйозно, завтра повинні показувати свою гру".

Гарет Саутгейт, головний тренер збірної Англії: "Ми розуміємо, що у Вроцлаві живуть тисячі українців, які вимушені були тікати від війни, і знаємо, наскільки емоційним може виявитися завтрашній поєдинок. Але ми приїхали грати у футбол і намагатимемося досягти позитивного результату. Українська збірна — дуже небезпечна та організована команда, яка блискуче діє передусім на контратаках. Нам потрібно бути зосередженими й намагатися нейтралізувати футболістів суперника в центральній зоні.

Ми усвідомлюємо, за яких обставин ми граємо. Ми добре знаємо багатьох футболістів збірної України, які виступають в АПЛ. Ми розуміємо, в якій ситуації перебуває наш суперник. Ми підтримуємо українців, але завтра нам варто грати у футбол".

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