Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Проблема була у відсутності ігрової практики українського хавбека в його колишньому клубі Марселі.

У рамках відбору до фінальної частини ЄВРО-2024 національна збірна України у своєму наступному матчі зіграє проти Англії.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров напередодні цього протистоянні з командою "трьох левів" відповів, чому не викликав до збірної центрального півзахисника Руслана Маліновського, який влітку перейшов із Марселя до Дженоа.

"Коли ми визначалися зі списком тих, кого викликати, Маліновський взагалі не мав команди та не мав ігрової практики у своєму вже колишньому клубі. Тому ми викликали до збірної тих гравців, яких викликали.

Я вважаю, що Руслан — це кандидат та член нашої збірної, тому нічого в цьому страшного немає. Зараз він має ігрову практику, і я вважаю, що зараз він набере форму та повернеться до збірної України", — сказав Сергій Ребров під час передматчевої пресконференції.

Нагадаємо, матч України проти Англії відбудеться 9 вересня о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.