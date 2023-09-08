Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український універсал висловився напередодні матчу проти Англії у відбору на ЄВРО-2024.

У рамках відбору до фінальної частини ЄВРО-2024 національна збірна України у своєму наступному матчі зіграє проти Англії.

Атакуючий півзахисник "синьо-жовтих" Олександр Зінченко, який на клубному рівні захищає кольори лондонського Арсеналу в якості "хибного" лівого захисника, торкнувся теми російсько-української війни напередодні матчу з командою "трьох левів".

"Дуже дякую полякам за ту підтримку, яку вони надають України та українцям. У мене є друзі безпосередньо у Вроцлаві, і я від них знаю, наскільки поляки дружелюбні та наскільки намагаються підтримувати у цей складний для нас час.

Завтра я очікую хорошу атмосферу на стадіону і трибуни в жовто-синіх кольорах. Але для нас це все одно буде зовсім інша атмосфера, ніж якби ми грали в України. І, звичайно, нам усім дуже хочеться нарешті повернутися до дому та грати вдома.

Футбол – це міжнародна мова. Якою би мовою ми не спілкувалися, ми всі розуміємо, що таке футбол і насолоджуємося цією грою. Але я намагаюся використати будь-який момент і відчуваю, що це мій обов’язок – постійно говорити про війну і нагадувати людям в світі, що відбувається. Головне, що я маю сказати – ми дуже вдячні Збройним Силам України за те, що ми маємо можливість грати та представляти Україну на такому високому рівні.

Я знову повернуся трохи в минуле і нагадаю, що коли ми були ще в юнацьких збірних, наш тренер говорив нам, що куди б ми не виїжджали і де б не були за кордоном, ми маємо пам’ятати, що ми завжди є представниками України і обличчям України. І сьогодні я як гравець, який грає за кордоном, маю постійно розповідати та показувати усім, що дійсно відбувається в Україні і яка страшна ситуація тут є через війну. Тому що люди в усьому світі мають знати правду, адже пропаганди дуже багато. І це мій виклик також для себе – говорити правду про те, що відбувається в Україні", — сказав Олександр Зінченко під час передматчевої пресконференції.

Нагадаємо, матч України проти Англії відбудеться 9 вересня о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.