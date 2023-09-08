Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Англії висловився про майбутній матч проти України в рамках відбору на ЄВРО-2024.

У рамках відбору до фінальної частини ЄВРО-2024 національна збірна України у своєму наступному матчі зіграє проти Англії.

Головний тренер команди "трьох левів" Гарет Саутгейт поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти "синьо-жовтих", який пройде в польському Вроцлаві.

"Ми розуміємо, що у Вроцлаві живуть тисячі українців, які вимушені були тікати від війни, і знаємо, наскільки емоційним може виявитися завтрашній поєдинок. Але ми приїхали грати у футбол і намагатимемося досягти позитивного результату.

Українська збірна — дуже небезпечна та організована команда, яка блискуче діє передусім на контратаках. Нам потрібно бути зосередженими й намагатися нейтралізувати футболістів суперника в центральній зоні.

Ми усвідомлюємо, за яких обставин ми граємо. Ми добре знаємо багатьох футболістів збірної України, які виступають в АПЛ. Ми розуміємо, в якій ситуації перебуває наш суперник. Ми підтримуємо українців, але завтра нам варто грати у футбол", — сказав Гарет Саутгейт під час передматчевої пресконференції.

Нагадаємо, матч України проти Англії відбудеться 9 вересня о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція цього протистояння.