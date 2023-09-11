Дізнайся, де дивитися пряму трансляцію поєдинку кваліфікації чемпіонату Європи-2024 між двома національними командами.
Італія — Україна, Getty Images
11 вересня 2023, 10:32
У вівторок, 12 вересня, відбудеться матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024 між збірними Італії та України. Гра пройде у Мілані на стадіоні Джузеппе Меацца.
Для збірної України ця гра стане другим великим викликом у вересневій частині відбору до чемпіонату Європи-2024. Трохи раніше, 9 вересня, "синьо-жовті" зіграли проти збірної Англії (1:1).
Українці та італійці ще не зустрічались в рамках поточного відбіркового циклу.
У збірної Італії вже вилетіло через травми кілька гравців — Маттео Політано, Джанлука Манчіні, Федеріко К’єза та Лоренцо Пеллегріні.
Де дивитись матч Італія — Україна?
У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс MEGOGO. На телебаченні транслювати матч будуть усі регіональні телеканали Суспільного. Початок гри о 21:45 за київським часом.