Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дізнайся, де дивитися пряму трансляцію поєдинку кваліфікації чемпіонату Європи-2024 між двома національними командами.

У вівторок, 12 вересня, відбудеться матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024 між збірними Італії та України. Гра пройде у Мілані на стадіоні Джузеппе Меацца.

Для збірної України ця гра стане другим великим викликом у вересневій частині відбору до чемпіонату Європи-2024. Трохи раніше, 9 вересня, "синьо-жовті" зіграли проти збірної Англії (1:1).

Українці та італійці ще не зустрічались в рамках поточного відбіркового циклу.

У збірної Італії вже вилетіло через травми кілька гравців — Маттео Політано, Джанлука Манчіні, Федеріко К’єза та Лоренцо Пеллегріні.

Де дивитись матч Італія — Україна?

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс MEGOGO. На телебаченні транслювати матч будуть усі регіональні телеканали Суспільного. Початок гри о 21:45 за київським часом.