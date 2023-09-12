Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник дав свій коментар.

Центральний захисник "синьо-жовтих" Ілля Забарний поділився враженнями від майбутнього матчу з італійцями.

"Найважче — це другий день після гри. Сьогодні перевірили себе, хто як себе почуває. Бачу, що на тренуваннях хлопці викладаються. Думаю, що ми будемо готові.

Багато говорять, що ми ніколи не брали очки проти них. Не забуваємо, що ми граємо проти Італії, а не проти якоїсь іншої команди. Це топ футболу всього світу.

Ми очікуємо на добру гру. Треба буде дуже добре попрацювати, щоб зіграти добре. Щоб був позитивний результат, потрібно викластись не на 100, а на 150%, десь так, бо це Італія, а не якась там команда", — сказав Ілля Забарний.

Матч між збірними України та Італії відбудеться 12 вересня та розпочнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за цією грою у нашій текстовій онлайн-трансляції.