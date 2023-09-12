Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український фулбек висловився напередодні матчу з Італією.

У рамках шостого раунду відбору до фінальної частини ЄВРО-2024 збірна України в гостях зустрінеться з національної командою Італії, яка є головним конкурентом українців за другу сходинку в групі С.

Лівий захисник "синьо-жовтих" та Евертона Віталій Миколенко висловився напередодні цього протистояння, згадавши про минулий поєдинок проти Англії та пропущений гол у виконанні Кайла Вокера.

"Останнім часом я граю лише у збірній. 90 хвилин грав ще у червні проти македонців, тож трошки важко відновлюватися. Але коли ти маєш позитивний результат, то трохи легше. Це все емоційно, адже емоції також треба відновлювати. Коли ти виходиш і не маєш емоцій – теж важко. Важко фізично та морально, але якщо тренерський штаб ставить тебе у стартову одинадцятку – ти маєш виходити та показувати рівень".

"Поєдинок із Англією не порівнюватиму з минулими матчами, тому що це було давненько. Багато що змінилося у команді. А якщо говорити про березневу гру, то, напевно, зараз був найкращий план на гру. Не те, що я не оцінюю тренерський штаб. Просто цього разу нам удалося його краще виконати. Ні для кого не було секретом, що більшу частину матчу ми відбиратимемо м'яч, але ми все це робили разом і коли оборонялися всю гру, то перших 15 хвилин ніхто не вдавався в паніку, бо всі знали план і кожен знав своє місце на полі".

"Момент із голом Вокера? Я бачив повтор, говорив з Вісенте і якщо подивитися з професійної точки зору – там тяжкий момент. Передача була дуже хороша, у мене корпус не в той бік був розгорнутий, тому що я всю гру, можна сказати, налаштовував себе на Сака і думав, що йтиму в нього, а передача пішла мені над головою. Це важкий епізод, там багато нюансів. Звичайно, помилка є, я не виправдовуюсь, але це справді дуже важкий момент", — сказав Віталій Миколенко у коментарі для ВЗБІРНА.

Матч між збірними України та Італії відбудеться 12 вересня та розпочнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за цією грою у нашій текстовій онлайн-трансляції.