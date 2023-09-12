Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У воротах команди Сергія Реброва вже побували два м'ячі, але гол Андрія Ярмоленка залишає нам певні сподівання.

Збірна України цими хвилинами відпочиває від украй важкого першого тайму на Джузеппе Меацца проти Італії в рамках шостого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

"Синьо-жовті" почали грати з великими проблемами в захисті вже з перших хвилин, і як наслідок ми побачили зовсім інший виступ команди Лучано Спаллетті, на відміну від того, що був у Північній Македонії кількома днями раніше.

Черга помилок від футболістів Сергія Реброва поблизу власних воріт не могла завершитись ніяким інакшим чином, окрім як швидким пропущеним м'ячем, приводом для чого стала невдала дія Георгія Судакова на правому фланзі захисту. Фраттезі потім просто розстрілював ворота Бущана на 12 хвилині.

Після власного ситуаційного успіху "Скуадра Адзурра" не зупинилась та забезпечила собі комфортну перевагу за рахунком за підсумком де в чому випадкового епізоду на 28 хвилині, коли той-таки Фраттезі спочатку підставився під дальній удар Дзаніоло з правого флангу, а потім із добивання переграв Бущана.

Усе було б для нас справді кепсько, якби Італія не відпустила хід протистояння під саму перерву, що дало можливість Андрію Ярмоленку відіграти один м'яч у ситуації, коли суперники просто зупинились після невдалого відскоку у власному штрафного. Однак роботи під час перерви в Реброва буде дуже багато, бо з такою повільною грою в атаці та ненадійним захистом ми далеко не підемо.

Текстовий онлайн матчу Італія — Україна перебуває в самому розпалі на нашому сайті.