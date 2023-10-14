Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 у рамках групи C, у якому зіграють Україна та Північна Македонія.
Анатолій Трубін, фото УАФ
14 жовтня 2023, 15:01
Збірна України зіграє проти Північної Македонії в рамках сьомого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 в групі C.
Сергій Ребров, після поразки від Італії (1:2), залучив до стартового складу Матвієнка до центру захисту, тоді як Зубков та Мудрик зіграють на флангах атаки, а ворота захищатиме Трубін.
Благоя Мілевські, у порівнянні з першою грою (2:3), використав із перших хвилин Манєва та Серафімова в трійці центральних захисників, тоді як Елезі та Атанасов розташуються в центрі поля, а Міовські зіграє в парі нападників разом із Ельмасом.
Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Зінченко, Судаков, Степаненко — Зубков, Довбик, Мудрик.
Запасні: Бущан, Різник, Михайліченко, Сваток, Сидорчук, Яремчук, Буяльський, Назарина, Піхальонок, Ванат, Караваєв.
Запасні: Алексовські, Шишковські, Ілясовські, Адемі, Трайковські, Чурлінов, Дорієв, Дімоські, Мітровські, М. Рістовські, Тодороські.
Північна Македонія: Дімітрієвські — Манєв, Серафімов, Мусліу — Ашковські, Елезі, Атанасов, Барді, Аліоські — Ельмас, Міовські.
Гра Україна — Північна Македонія почнеться о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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