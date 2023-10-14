Збірна України зіграє проти Північної Македонії в рамках сьомого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 в групі C.

Сергій Ребров, після поразки від Італії (1:2), залучив до стартового складу Матвієнка до центру захисту, тоді як Зубков та Мудрик зіграють на флангах атаки, а ворота захищатиме Трубін.

Благоя Мілевські, у порівнянні з першою грою (2:3), використав із перших хвилин Манєва та Серафімова в трійці центральних захисників, тоді як Елезі та Атанасов розташуються в центрі поля, а Міовські зіграє в парі нападників разом із Ельмасом.

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Зінченко, Судаков, Степаненко — Зубков, Довбик, Мудрик.

Запасні: Бущан, Різник, Михайліченко, Сваток, Сидорчук, Яремчук, Буяльський, Назарина, Піхальонок, Ванат,  Караваєв.

Північна Македонія: Дімітрієвські — Манєв, Серафімов, Мусліу — Ашковські, Елезі, Атанасов, Барді, Аліоські — Ельмас, Міовські.

Запасні: Алексовські, Шишковські, Ілясовські, Адемі, Трайковські, Чурлінов, Дорієв, Дімоські, Мітровські, М. Рістовські,  Тодороські.

Гра Україна — Північна Македонія почнеться о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.