Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 у рамках групи C, у якому зіграють Україна та Північна Македонія.

Збірна України зіграє проти Північної Македонії в рамках сьомого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 в групі C.

Сергій Ребров, після поразки від Італії (1:2), залучив до стартового складу Матвієнка до центру захисту, тоді як Зубков та Мудрик зіграють на флангах атаки, а ворота захищатиме Трубін.

Благоя Мілевські, у порівнянні з першою грою (2:3), використав із перших хвилин Манєва та Серафімова в трійці центральних захисників, тоді як Елезі та Атанасов розташуються в центрі поля, а Міовські зіграє в парі нападників разом із Ельмасом.

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Зінченко, Судаков, Степаненко — Зубков, Довбик, Мудрик.

Запасні: Бущан, Різник, Михайліченко, Сваток, Сидорчук, Яремчук, Буяльський, Назарина, Піхальонок, Ванат, Караваєв.



Північна Македонія: Дімітрієвські — Манєв, Серафімов, Мусліу — Ашковські, Елезі, Атанасов, Барді, Аліоські — Ельмас, Міовські.