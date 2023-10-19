Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник збірної України прокоментував жовтневу міжнародну павзу.

За час жовтневої міжнародної павзи збірна України здобула важливі перемоги над Північною Македонією (2:0) та Мальтою (3:1).

Після завершення чергового циклу, гравці зібрались у Львові задля зустрічі з пресою та вболівальниками в музейно-культурному комплексі пивної історії Львіварня.

Півзахисник "синьо-жовтих" Георгій Судаков поділився враженнями від останніх виступів команди.

"Найголовніше, що ми перемогли в обох поєдинках, дуже важкі ігри були. Зробили крок уперед, тепер готуємося до Італії, цей матч вирішить долю путівки на Євро.

Які матчі у відборі запам’яталися? Усі ігри були принциповими й важливими. Можливо, з Італією, через мою помилку… Напевно, найбільш емоційним був матч із Північною Македонією на виїзді, коли ми відігралися з 0:2. Яскравий і переломний момент був.

Дуже приємно грати за національну збірну, а коли забиваєш, то це дає тобі подвійні емоції. Але головне, щоб вигравала команда.

Сергій Ребров на тренуваннях ставить акцент на пресинг, вихід із оборони, ми хочемо постійно грати з м’ячем. Але в нас мало часу на підготовку до ігор, тож складно відпрацювати все. Якщо встигаємо відпрацювати щось конкретне — супер.

Взаємозв’язок на полі з Михайлом Мудриком? Усі знають, наскільки якісним футболістом він є. Це — гравець Челсі. Здорово, що він почав грати в складі, вийшов на новий рівень, трохи адаптувався. Дуже радий за нього, за те, що він забив дебютний гол за національну збірну. Сподіваюсь, надалі він буде забивати ще більше", — заявив український виконавець.

Заключний матч відбіркового раунду чемпіонату Європи-2024 збірна України проведе в номінально домашніх умовах проти Італії 20 листопада.