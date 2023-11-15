Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Сергія Реброва зіграє товариський матч проти клубу з другого дивізіону Польщі.

Національна збірна України продовжує підготовку до заключного поєдинку відбору на ЄВРО-2024 проти Італії, який відбудеться 20 листопада о 21:45 за київським часом.

У рамках цієї підготовки підопічні Сергія Реброва проведуть товариський матч проти гданської Лехії, який пройде за зачиненими дверима.

Як повідомляє офіційна пресслужба польської команди, спаринг між Лехією та Україною відбудеться завтра, 16 листопада, о 17:00 за київським часом. Зустріч відбудеться на стадіоні Polsat Plus Arena.

Зазначимо, що за клуб з другого польського дивізіону виступають українці Богдан Сарнавський, Іван Желізко та Максим Хлань. Після 15 турів команда йде третьою в турнірній таблиці.