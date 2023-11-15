Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Італійський центрбек Інтера 16 листопада пройде обстеження для встановлення характеру травми.

Центральний захисник міланського Інтера Алессандро Бастоні травмувався під час перебування у таборі національної збірної Італії. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, 24-річний італієць отримав м'язове пошкодження, тому завтра, 16 листопада, він пройде детальне медичне обстеження для точного встановлення характеру травми.

Попередньо у Бастоні розтягнення правого литкового м'яза, а про його можливу участь в майбутніх поєдинках відбору на ЄВРО-2024 проти Північної Македонії та України стане відомо згодом.

Нагадаємо, що збірна Італії зіграє проти македонців 17 листопада, тоді як матч проти української команди відбудеться 20 листопада.