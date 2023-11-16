Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Ще одна втрата для "Скуадри адзурри".

Центральний захисник збірної Італії Алессандро Бастоні не допоможе команді Лучано Спалетті у вирішальних матчах відбору до Євро-2024 проти збірних Північної Македонії та України. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Італії.

На одній з тренувальних сесій італійської збірної, захисник відчув дискомфорт в нозі. Після сьогоднішнього обстеження лікарі повідомили про те, що у Бастоні розтягнення м'язів правої гомілки. Через це, участь у майбутніх поєдинках відбору до Євро-2024 виключена. Сьогодні футболіст покине розташування збірної Італії та повернеться до Інтеру.

На заміну Бастоні, Лучано Спалетті вже викликав захисника Роми Джанлуку Манчіні.

Нагадаємо, що збірній Італії через різноманітні травми також не допоможуть Калабрія, Толой, Мерет та Локателлі.