Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник збірної України прокоментував прийдешній матч проти Італії.

Збірна України завершує підготовку до вирішального матчу відбіркового раунду чемпіонату Європи-2024 проти Італії.

Півзахисник "синьо-жовтих" Єгор Назарина напередодні протистояння розповів про настрій усередині колективу.

"Провели відновлювальну роботу. Після тренування вирушаємо до Німеччини, де вже будемо безпосередньо готуватися до поєдинку з Італією. Усі в гарному настрої, сповнені сил, готуємося до важливої гри.

Звісно, дивились матч Італія — Північна Македонія. Тут важливий не стільки результат, скільки те, як грала команда суперників. Ми проаналізуємо цей поєдинок, тренерський штаб указуватиме на їхні сильні та слабкі сторони.

Будемо готуватись, сподіваємось показати себе й досягти позитивного результату.

Ми фокусуємось на нашій грі. Для нас важливо здобути позитивний результат, перемогти. Той матч Італії проти Північної Македонії для нас, можна сказати, нічого не вирішував.

Також дивився поєдинок молодіжної збірної України з Люксембургом. Наші хлопці молодці, перемогли, рухаються далі, тож бажаю їм успіхів, виходу на Євро з першого місця", — заявив український виконавець.

Матч Україна — Італія відбудеться 20 листопада, о 21:45.